Судья отказалась изменить меру пресечения отцу брошенных в Шереметьево мальчиков

Сегодня, 27 февраля, в половине шестого вечера Центральный районный суд города Хабаровска закончил рассмотрение апелляционной жалобы защиты Виктора Гаврилова. Вердикт судьи остался без изменений, мужчина останется в СИЗО до 13 апреля.

- В суде первой инстанции нашему подзащитному были предъявлены обвинения по совершению деяний, предусмотренных статьями 117 и 158 УК РФ, - рассказал корреспонденту «КП» - Хабаровск» Денис Пензин, один из адвокатов подозреваемого. - Обвинение предъявленное по статье 117 («Истязание» - прим.ред.) было снято, поскольку не нашло реального подтверждения. Обвинение по части 3 статье 158 УК РФ («Кража») пока остается. Однако, мы придерживаемся того мнения, что поскольку потерпевшая сама перевела Гаврилову денежные средства наличие в его действиях состава преступления – сомнительно.

Сам Виктор Гаврилов принимал участие в слушание, и старался всеми силами доказать – он может заботиться о своих детях. Так, в свою защиту мужчина привел следующие доводы. Он не скрывался от правосудия и активно сотрудничал со следствием как в Ростове и Москве, так и в Хабаровске. Имеет пять подтвержденных рабочих специальностей, среди которых такие востребованные как слесарь, плотник-бетонщик, электросварщик, охранник.

Виктор Гаврилов и один из адвокатов Денис Пензин ФОТО предоставлено юридической компанией "Закон ДВ"

- Я пока в Москве был, успел уже там поработать, - подчеркнул подозреваемый. – Найти работу и снять квартиру дело нескольких дней. Я не пьющий и у меня никогда не было проблем с законом. Я люблю своих детей и хочу о них заботиться. Обязуюсь устроиться на работу если нужно, в Хабаровске и сотрудничать со следствием.

- Нами запрошены характеристики с бывших мест работы подзащитного, - отметил Денис Пензин. – Везде его характеризуют положительно.

Защита будет подавать кассационную жалобу. Один из приведенных адвокатом аргументов, возможное предвзятое отношение к подзащитному. Кроме того, как стало известно «КП» - Хабаровск» 12 февраля мать мальчиков подала иск об ограничении Гаврилова в родительских правах. По словам защитников об этом они узнали только в суде.

Напомним, в конце января Виктор Гаврилов оставил своих малолетних сыновей в аэропорту Шереметьево. Позже подозреваемый сам сдался властям в Ростове. История получила большой общественный резонанс. В настоящее время дети находятся в Комсомольске-на-Амуре на попечении матери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Другая сторона дела «шереметьевских детей»: адвокат их отца рассказал свою версию событий (По мнению защитника, ни одно из трех уголовных дел, заведенных на его клиента, не имеет под собой оснований, и скоро все они рассыплются, как карточный домик)

Соцслужбы Комсомольска-на-Амуре проверяет комиссия аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка (особое внимание - социальному центру, в которых отец оставлял детей)

Комсомольчанин, бросивший детей в Шереметьево, обнаружен в Ростове-на-Дону (Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности»)

Полиция проверит, избивал ли отец, бросивший детей в Шереметьево, их мать (Женщина заявила, что экс-супруг систематически бил ее руками, ножом и выкидывал полураздетую на мороз)

Комсомольчанин, бросивший в аэропорту Шереметьево двух сыновей, сам сдался следствию (Сейчас его допрашивают следователи, выясняя причины, по которым отец оставил детей в беспомощном состоянии)

"Сказочница" - характеризуют мать оставленных отцом в Шереметьево мальчиков, соседи Виктора Гаврилова (По версии опрошенных, вся вина за развал семьи лежит именно на женщине)