В Хабаровске жильцы барака, в котором рухнул потолок, не хотят переезжать из разрушенного дома

Мы уже писали, что 2 июля в одном из бараков в Ивановском переулке, построенных еще в тридцатых годах прошлого столетия, обвалились перекрытия второго этажа. Чудом обошлось без жертв – собственников не было дома. Но сейчас минимум в трех квартирах если поднять голову вверх видны стропила дырявой крыши. В остальных помещениях ситуация не лучше – кое где потолки провисли так что казалось сейчас обрушатся.

УШЛИ, НО НЕ НА ДОЛГО

Как только стало известно о ЧП в аварийный дом прибыла комиссия Кировского района, которая и приняла решение о выселении людей. Понятное дело не на улицу – всем собственникам и проживающим там по договору муниципального найма обещали предоставить квадратные метры в маневренном фонде.

В Хабаровске жильца барака, в котором рухнул потолок, не хотят переезжать из разрушенного домаФото: Борис КОКУРИН

Жильцы на словах согласились, но затем передумали. По данным муниципалитета все жильцы написали в мэрию отказ переезжать, объяснив это тем, что у них есть другие места для обитания. Мало того, когда работники управляющей компании пришли консервировать аварийное здание, то обнаружили что многие из собственников и нанимателей вернулись в свои квартиры и выезжать не собираются.

- Выселить их без судебного решения мы не можем – будет нарушено конституционное право граждан на жилище, - комментирует ситуацию Светлана Пискун, и.о. начальника городского управления жилищного фонда и приватизации жилья города Хабаровска. - Переселить их в маневренный фонд в принудительном порядке (исключительно в целях безопасности) можно только через суд, имея на руках заключение комиссии, которая сейчас проводит обследование дома.

НЕВЫСЕЛЕНЦЫ

Почему люди не съезжают? Во-первых качество так называемого маневренного фонда вызывает у них вполне обоснованные опасения, во-вторых, люди ждут от города предоставления нового благоустроенного жилья, или хотя бы материальной компенсации, опасаясь того что как только они покинут аварийный барак их дела отложат в долгий ящик, а то и вовсе забудут. К тому же в мэрии подозревают у «невыселенцев» меркантильный интерес.

В Хабаровске жильца барака, в котором рухнул потолок, не хотят переезжать из разрушенного домаФото: Борис КОКУРИН

- Стоит отметить, что 5 семей из 11-ти зарегистрированных в доме, уже имеют хорошие благоустроенные квартиры в многоэтажках в разных районах города, но решением их жилищных проблем мы обязательно будем заниматься, как это предписано законодательством. Все права будут соблюдены, - подчеркивает Светлана Пискун.

Людей трудно в этом обвинять поскольку это действительно их собственность, а не верить на слово чиновникам – их право. Впрочем, и жилье, и деньги обитателям ветхого барака городские власти смогут выдать только после того, как будет получено заключение межведомственной комиссии что дом необходимо снести, а землю, на которой он стоит - изъять.

И что интересно такая спецкомиссия будет осматривать многострадальный барак по Ивановскому 12 не в первый раз. Как отмечают в управлении ЖКХ города, в 2018 дом уже признавался аварийным, но подлежащим реконструкции. Собственников понятное дело последняя приписка не устроила, и они оспорили решение комиссии в суде. Суд стал на сторону людей и отменил странное решение.

В Хабаровске жильца барака, в котором рухнул потолок, не хотят переезжать из разрушенного домаФото: Борис КОКУРИН

РЕШИМ НА НЕДЕЛЕ

После решения суда жильцы провели свою независимую экспертизу, подключив к делу независимых оценщиков. Те вынесли вердикт – дом аварийный, безо всяких «но»

- Теперь наличие этой экспертизы (так как она является актуальной) значительно ускорит работу межведомственной комиссии, на основе заключения которой мы сможем предпринять дальнейшие шаги по решению проблем жильцов. Комиссионное решение будет принято уже на следующей неделе, - отметила Светлана Пискун.

Так же в мэрии объясняют, что на территории Хабаровска сейчас 744 дома относятся к категории «ветхие», а 233 из их числа и того хуже – «аварийные». Для того чтобы их расселить потребуется более 18 миллиардов рублей.

- В рамках реализации второго этапа программы для расселения хабаровчан из аварийного фонда за 2020-2021 годы необходимо приобрести 85 жилых помещений. Из консолидированного бюджета на эти цели выделено 238 миллионов рублей. Непосредственно в 2020-м в Хабаровске в новые благоустроенные квартиры из 11 бараков переедут 85 семей., - отмечают в пресс-службе администрации города.

В Хабаровске жильца барака, в котором рухнул потолок, не хотят переезжать из разрушенного домаФото: Борис КОКУРИН

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