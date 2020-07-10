В Хабаровске арестовали двух депутатов от ЛДПР, задержанных вчера по обвинению в мошенничестве

Как сообщили в Центральном районном суде города Хабаровска, задержанных вчера вечером депутатов Законодательной думы Хабаровского края Сергея Кузнецова и Дмитрия Козлова - арестовали.

По решению судьи оба депутата будут заключены под стражу на два месяца, то есть до 8 сентября. Их подозревают в мошенничестве, оба еще до избрания в думу работали топ-менеджерами на металлургическом заводе «Амурсталь», компании «Торекс-Хабаровск».

По мнению экспертов это предприятие тесно связанно с семьей Сергея Фургала, губернатора Хабаровского края, задержанного утром 9 июля по подозрению в организации убийств двух бизнесменов и покушения на убийство третьего. Оба народных избранника представляли в законодательном органе фракцию ЛДПР.

Дмитрий Козлов, депутат Законодательной думы Хабаровского краяФото: Законодательная дума Хабаровского края

Дмитрий Викторович Козлов - депутат Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва. Родился 4 марта 1981 года в Хабаровске. В 2002 году закончил Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации (ДВЮИ МВД России). Член постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.

Сергей Кузнецов, депутат Законодательной думы Хабаровского краяФото: Законодательная дума Хабаровского края

Сергей Алексеевич Кузнецов - депутат Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва. Родился 21 февраля 1954 года в городе Новокузнецке Кемеровской области. Образование: в 1976 году закончил Сибирский металлургический институт, доктор технических наук, профессор.

Как рассказали сегодня другие представители фракции ЛДПР, задержанием и арестом двух их соратников дело не ограничилось.

- Еще у троих членов партии также прошли обыски, итого у пяти человек, состоящих в ЛДПР, - подчеркнул Сергей Зюбр, заместитель председателя Законодательной думы. – Впрочем, что касается обысков, сведения обрывочны, полной картины происходящего у фракции пока нет.

Тем не менее оставшиеся на свободе депутаты фракции готовы сдать свои мандаты, чтобы поддержать Сергея Фургала, тоже баллотировавшегося в губернаторы от либерально-демократической партии. Также они будут подавать документы в мэрию, чтобы санкционировать митинг в поддержку этапированного в Москву губернатора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/789581" frameborder="0"></iframe> Задержание хабаровского губернатора Сергея Фургала.Сергея Фургала задержали прямо на рабочем месте. Его заподозрили в организации убийств бизнесменов в 2004 - 2005 годах

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