Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 года
Второй день в Хабаровске не утихают страсти – город выходит на улицы для того, чтобы поддержать выбранного губернатора Сергея Фургала.
Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН
Второй день существенно отличается от начала митингов. Во-первых, на улицы вышли гораздо меньше людей, во-вторых, теперь среди них больше молодежи.
Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН
Впрочем, это может быть связанно с тем, что сегодня все-таки воскресенье, следовательно завтра понедельник, то есть надо будет идти на работу. Кстати, в городских пабликах пишут – что же вы не предупредили?
Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН
Зато отличились автолюбители – клаксоны, проезжающих мимо автомобилей не умолкали ни на минуту. Иногда даже сложно было расслышать протестующих так сильно сигналили участники автопробега.
Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН
Сегодня главную площадь города на обработку от коронавирса не закрывали. Протестующие уже традиционно разместились у крыльца правительства края, и немного покричали в поддержку губернатора.
Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН
Затем опять уже по сложившейся традиции люди двинулись от площади Ленина к Комсомольской площади, затем спустились к Амурскому бульвару, поднялись к площади Славы, прошлись по улице Ленина и замкнули круг опять у здания регионального правительства.
Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН
Стоит отметить, что и в этот раз правоохранительные органы вели себя очень корректно. Я поговорил с одним полицейским, шедшим в арьергарде колонны протестующих. По его словам, ходить он не устал, их задача – обеспечить порядок.
Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН
Колонна вернулась к площади Ленина, опять помитинговала у «Белого дома», и отправилась на второй круг. По уже проверенному маршруту – Комсомольска площадь - Площадь Славы - Площадь Ленина.
Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН
На третий круг митингующие не решились – прокричали «Спасибо» друг-другу, «Спасибо» полиции и разошлись договорившись встретиться завтра вечером поле работы.
Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН
Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН
Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН
Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН
Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН
Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН
Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН
Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН
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ИСТОЧНИК KP.RU
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