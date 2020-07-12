2020-07-12T11:35:15+03:00
Общество

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 года

Наш журналист сделал фотографии во время шествия в Хабаровске в защиту губернатора Хабаровского края [фото]
Борис КОКУРИН
Поделиться:
Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

Второй день в Хабаровске не утихают страсти – город выходит на улицы для того, чтобы поддержать выбранного губернатора Сергея Фургала.

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 года Фото: Борис КОКУРИН

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН

Второй день существенно отличается от начала митингов. Во-первых, на улицы вышли гораздо меньше людей, во-вторых, теперь среди них больше молодежи.

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 года Фото: Борис КОКУРИН

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН

Впрочем, это может быть связанно с тем, что сегодня все-таки воскресенье, следовательно завтра понедельник, то есть надо будет идти на работу. Кстати, в городских пабликах пишут – что же вы не предупредили?

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 года Фото: Борис КОКУРИН

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН

Зато отличились автолюбители – клаксоны, проезжающих мимо автомобилей не умолкали ни на минуту. Иногда даже сложно было расслышать протестующих так сильно сигналили участники автопробега.

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 года Фото: Борис КОКУРИН

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН

Сегодня главную площадь города на обработку от коронавирса не закрывали. Протестующие уже традиционно разместились у крыльца правительства края, и немного покричали в поддержку губернатора.

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 года Фото: Борис КОКУРИН

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН

Затем опять уже по сложившейся традиции люди двинулись от площади Ленина к Комсомольской площади, затем спустились к Амурскому бульвару, поднялись к площади Славы, прошлись по улице Ленина и замкнули круг опять у здания регионального правительства.

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 года Фото: Борис КОКУРИН

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН

Стоит отметить, что и в этот раз правоохранительные органы вели себя очень корректно. Я поговорил с одним полицейским, шедшим в арьергарде колонны протестующих. По его словам, ходить он не устал, их задача – обеспечить порядок.

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 года Фото: Борис КОКУРИН

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН

Колонна вернулась к площади Ленина, опять помитинговала у «Белого дома», и отправилась на второй круг. По уже проверенному маршруту – Комсомольска площадь - Площадь Славы - Площадь Ленина.

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 года Фото: Борис КОКУРИН

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН

На третий круг митингующие не решились – прокричали «Спасибо» друг-другу, «Спасибо» полиции и разошлись договорившись встретиться завтра вечером поле работы.

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 года Фото: Борис КОКУРИН

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 года Фото: Борис КОКУРИН

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 года Фото: Борис КОКУРИН

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 года Фото: Борис КОКУРИН

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 года Фото: Борис КОКУРИН

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 года Фото: Борис КОКУРИН

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 года Фото: Борис КОКУРИН

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 года Фото: Борис КОКУРИН

Фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 12 июля 2020 годаФото: Борис КОКУРИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

- Задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала: что известно к этому часу (читать далее)

- На политической карьере Фургала, наверное, можно поставить крест: политолог о задержании губернатора Хабаровского края (читать далее)

- Биография Сергея Фургала: главное, что известно о задержанном губернаторе Хабаровского края (читать далее)

Хабаровск огрызнулся маршем «Свободу Фургалу»

На улицы города вылился несанкционированный митинг, от организации которого открестились все местные политики. Передает наш спецкор Владимир Ворсобин (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мухи ползают по детям, вместо обоев - плесень»: правозащитница показала, в каких условиях живет многодетная семья под Новосибирском
Настя Петренко осталась без матери в 13 лет. Она стала взрослой и теперь сама растит четырех малышей. Но воспитывать детей не умеет, а живет в жутких условиях [фото, видео]
«Это кощунственно, но я насыплю в могилу ее любимый кофе»: Отец блогерши Насти Тропицель похоронил прах дочери с ее вещами
Глава семьи погибшей в аварии 18-летней девушки рассказал о скандалах вокруг смерти дочери и признался, что ведет собственное расследование ее смерти [фото, видео]
100 кило мусора на человека в год: Крупные производители и ритейл поднимают проблему продовольственных отходов и призывают к ответственному потреблению
Загрязнение нашей планеты – это одна из самых серьезных проблем сегодня. И большая часть мусора образуется не только на заводах и производствах, но и в наших собственных холодильниках
Новости 24
Правительство Хабаровского края просит жителей уйти с улиц
А шваберкой подпер? Из-за недопонимания семья в Еврейской автономии лишилась имущества на 27 тысяч рублей
В Хабаровском крае задержали вора-меломана
Спасатели продолжают искать сборщика дикоросов в Хабаровском крае
Обстановка в Хабаровском крае на 12 июля 2020 года: погода, заболеваемость, паводки, радиационный фон
В Хабаровске раскрыли кражу телевизора
Реки Хабаровского края выходят из берегов
В Биробиджане появятся дизайнерские фотозоны
В Комсомольске-на-Амуре расселяют аварийные дома
Сотни хабаровчан вышли на стихийный митинг в поддержку Сергея Фургала
К вопросу об открытии детских садов в ЕАО власти вернутся в начале августа
Обстановка в Хабаровском крае на 11 июля 2020 года: погода, заболеваемость, паводки, радиационный фон
Суд определил меру пресечения для Сергея Фургала, главы Хабаровского края
На улицах Хабаровска проведут масштабную санитарную чистку
Верующие пройдут крестным ходом вокруг Хабаровска
Уголовное дело комсомольчанина, оставившего детей в аэропорту Шереметьево, направили в суд
В Хабаровске после самоизоляции открыли спортивные школы
Главе Хабаровского края Сергею Фургалу суд избирает меру пресечения