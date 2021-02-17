Хабаровский край продолжает оправляться от циклона, который обрушился накануне. Напомним, что регион оказался во власти метелей и сильного ветра. Пока стихия немного утихла, пользователи социальных сетей делятся фото снегопада в Хабаровске 17 февраля 2021.В социальных сетях пользователи делятся красивыми снимками заснеженного Хабаровска. Ужасная стихия сотворила зимнюю сказку, о которой горожане мечтали с конца ноября. Кстати, многие иронизируют по этому поводу: «Кто там ныл, что хочет снега? Получайте», - пишут пользователи в соцсетях.Циклон продолжает буянить в регионе, днем менее активно. Снег и метель продолжатся, а порывы ветра будут достигать 20-30 метров в секунду. Несмотря на это, службы должны расчищать город от снега, восстанавливать поврежденные объекты и приходить на помощь в нужную минуту. Покой коммунальщикам и оперативным работникам только снится.Самый сильный удар стихия нанесла 16 февраля на города, которые находятся у Татарского пролива - Советская Гавань и Ванино. Здесь ветер срывал крыши с домов, выбивал рамы и стекла, разносил элементы обшивки зданий. Ситуация оказалась настолько серьезной, что был объявлен режим ЧС.На междугородних трассах ситуация не лучше. Основные направления закрыты, вдоль дорог спасатели развернули пункты временного размещения. В них замерзшие автолюбители могут погреться и выпить горячего чаю. МЧС также помогает водителям, застрявшим на дорогах.Напряженной остается обстановка на дорогах в городах. Снежный накат и плохая видимость провоцируют пробки, перебои в работе общественного транспорта и повышение стоимости проезда на такси.Ожидается, что циклон оставит регион в покое к 18 февраля. Снег прекратится, ветер стихнут.