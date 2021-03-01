Сезон закончили победой: хабаровский «Амур» выиграл у рижского «Динамо» со счетом 3:2. Фото «Динамо» Рига

Даже несмотря на то, что рассчитывать «Амуру» в этом сезоне больше не на что, хабаровская команда продолжает показывать хороший хоккей, который так нужен был на старте. После проигрыша в дополнительное время «Йокериту» «Амур» совершил перелет в Ригу, где встретился с местным «Динамо».

«Бело-голубые» в заключительном матче сезона рассчитывали на победу, уж очень им хотелось завершить сезон на хорошей ноте, «Амур» сдаваться не собирался и в свою очередь рассчитывал забрать два очка в этом матче, так что встреча получилась довольно острой.

К слову сказать, на этот раз в ворота х