«Думаю, мы заслужили победу»: Сергей Светлов, о матче с минским «Динамо» в котором «Амур» победил со счетом 6:5. Фото «Динамо» Минск

После первого «сухого» матча в сезоне вдохновленный хабаровский «Амур» отправился на выезд в соседнюю Беларусь, чтобы в Минске сыграть с местным «Динамо». Начало встречи получилось странным.

На второй минуте Глеб Корягин за атаку соперника клюшкой получил две минуты на скамейке штрафников, «Амур» остается в меньшинстве, но спустя минуту капитан Михал Йордан прорывается к воротам минчан и забрасывает первую шайбу в этой встрече.

«Динамо» ответило почти сразу же - на четвертой минуте, все еще играя в большинстве, Денис Мосалев сравнивает счет. За четыре минуты до окончания периода Денис Голубев вновь выводит хабаровскую команду вперед, и опять минутой спустя Зак Митчелл восстанавливает равновесие.

На этом хозяева не остановились. За минуту 45 секунд Франсис Паре выводит «Динамо» вперед, и команды уходят на перерыв. Второй период начался большинством «бело-голубых» и еще одним голом в ворота «Амура». А потом динамовцы посчитали, что игра у них в кармане, и расслабились. И, как оказалось, зря.

На 27 минуте забивает Владимир Бутузов, на 28 Александр Полунин. На 31 минуте «Амур» получает преимущество, и Гинек Зогорна реализует большинство - 4:5. В третьем периоде «Динамо» опять сравнивает, но «Амур» уже не остановить - за пять минут до конца Валентин Пьянов отправляет шайбу в шлем вратарю хозяев, та рикошетит и отлетает в ворота. Хабаровчане забивают шестой, решающий гол в этой игре, и «Амур» празднует победу.

- Матч получился очень интересным, особенно для болельщиков: было много голов, - отметил Сергей Светлов, главный тренер «Амура». - Хоккей мне понравился - быстрый, агрессивный, атакующий. Забивали в большинстве, меньшинстве. Думаю, мы заслужили победу. Очень приятно получать на праздник подарок в виде победы. Решающим был, наверное, наш третий гол, когда мы проигрывали со счетом 2:4. Это было очень важно, что мы не развалились. Приятно работать с командой, которая борется в каждом матче. Мы - профессионалы, играем не для себя, а для болельщиков. Хотя шансов на плей-офф нет, ребята показывают уровень, играют на свое будущее.

Следующую игру «Амур» проведет с финским «Йокеритом». Матч пройдет в ближайший четверг.