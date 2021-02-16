«Игра, конечно, непростая»: главный тренер «Амура», обыгравшего в Хабаровске «Автомобилист» со счетом 2:1 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

По хоккею в Хабаровске успели уже соскучиться. И вот наконец долгая пауза завершилась и Амур вновь вышел на лед «Платинум-Арены». Соперник непростой – екатеринбургский «Автомобилист». Гости хотят как можно плотнее закрепиться в зоне плей-офф и намерены набирать очки в каждом оставшемся матче.

«Амуру» же, по их мнению, терять уже нечего чемпионат он доигрывает и особой конкуренции на площадке гостям составить был не должен. Но у хабаровской команды имелось собственное мнение на этот счет.

Переломить ход игры уже в первом периоде – видимо такую установку давал своей команде главный тренер екатеринбуржцев. Гости наверняка помнили, что хозяева очень неплохо начинают, а затем обычно «проваливаются». Так что «Автомобилист» начал, очень мощно переиграв хабаровскую команду практически по всем показателям.

Борь была жесткой. «Амур» вынужденный играть в ритме соперника «заработал» целых три удаления, другое дело что реализовать их гости не смогли. Зато во втором периоде свой шанс не упустил Георгий Белоусов в большинстве отправивший шайбу в ворота Марека Лангхамера на 27 минуте матча. Ассистентом Белоусова выступил вратарь гостей Якуб Коварж.

Отыграть гол хабаровчане смогли только в третьей двадцатиминутке. Матвей Заседа пробился сквозь оборону соперника, но бросить по воротам ему не дали, зато он смог отдать пас Кириллу Рассказову который в одно касание отправил шайбу в ворота сравняв счет.

Остаток периода доминировали то гости, то хозяева, но больше забить никому не удалось. Игра перешла в овертайм. И здесь капитан «тигов» Михал Йордан поставил точку в этом не самом простом матче.

- Ой, игра, конечно, непростая, - отметил после матча Сергей Светлов, главный тренер «Амура». – Сказывается то, что мы готовились. Перерыв… подготовка тренировочный процесс, или в игровой это все-таки другой ритм. Было сложно то, что многие ребята были травмированы, некоторые были в сборной вернулись не в идеальном состоянии. Особенно много времени мы уделяли большинству – меньшинству, сегодня так оно и получилось – очень много у нас было удалений. Когда много удалений – игра ломается. Некоторые сидят, другие переигрывают. Сбой в игре происходит. Но тем не менее мы нашли в себе силы, поборолись и хорошо сыграли в овертайме.

Следующий матч «Амур» также сыграет дома. Игра состоится 18 февраля, соперником хабаровчан станет «Нефтехимик».

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