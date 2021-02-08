«У нас были хорошие возможности»: Сергей Светлов о разгроме хабаровского «Амура» от «Салавата Юлаева» со счетом 0:4. Фото ХК «Салават Юлаев»

Даже после матча в Челябинске, где местный «Трактор» сумел вырвать победу у хабаровского «Амура», шанс для «тигров» сыграть в плей-офф еще сохранялся. Пускай чисто теоретический, но все же. Теперь - все. После выезда в Уфу восьмерку уже не догнать.

Надежды на реванш за двойное поражение в «Платинум Арене» у «Амура» таяли с каждой пропущенной шайбой. На 18 минуте «Салават» буквально с мясом вносит первую шайбу в ворота Евгения Аликина. Против настолько мощной атаки голкипер был бессилен. Сергей Светлов берет тайм-аут, чтобы сбить атакующий настрой хозяев, но это не помогает.

«У нас были хорошие возможности»: Сергей Светлов о разгроме хабаровского «Амура» от «Салавата Юлаева» со счетом 0:4. Фото ХК «Салават Юлаев»

На 28 минуте голкипер хабаровчан пропускает еще одну шайбу. Гости играли в меньшинстве - две минуты за подножку получил Александр Кузнецов. Забил Радин Амиров, бросая из-под защитника.

Третью шайбу хабаровчанам забивают уже через две-три минуты. Поймавшие кураж игроки «Салавата» давили, чем вынудили ошибиться защитников «Амура». Перехват, бросок - и снова гол. На этот раз отличился Тему Хартикайнен.

«У нас были хорошие возможности»: Сергей Светлов о разгроме хабаровского «Амура» от «Салавата Юлаева» со счетом 0:4. Фото ХК «Салават Юлаев»

Он же спустя еще три минуты выполняет «трюк со шляпой», доводя счет до разгромного. «Амуру» не помогла даже замена вратаря, которую после третьей шайбы в воротах произвел Сергей Светлов. Марек Лангхамер, сменивший Евгения Аликина, также не ушел «сухим».

Весь третий период «Амур» пытался забить, но, к сожалению, уфимцы не дали хабаровчанам возможности отыграть хотя бы одну шайбу. Итог матча: 4:0 в пользу «Салавата Юлаева».

- Не могу сказать, что мы в нем в чем-то уступали, - отметил после игры Сергей Светлов, главный тренер команды «Амур». - Уступили только в завершении, у нас были хорошие возможности, но очень уверенно сыграл вратарь соперника. Претензий к Аликину как таковых не было. Три гола, достаточно быстро две шайбы получили. Нужно понимать психологию вратаря - когда немножко что-то не получается, в голах он не был виноват, были хорошо забитые шайбы со стороны противника. Тем не менее три гола для вратаря - это много, поэтому сменили.

«У нас были хорошие возможности»: Сергей Светлов о разгроме хабаровского «Амура» от «Салавата Юлаева» со счетом 0:4. Фото ХК «Салават Юлаев»

«Амур» теряет так необходимые ему очки и теперь будет доигрывать чемпионат на чистом энтузиазме.

- Откуда брать мотивацию в оставшихся матчах регулярки? - делится Александр Полунин, нападающий «Амура». - Ее не надо где-то черпать, мы занимаемся своим любимым делом. Да, не смогли реализовать то, что планировали в начале сезона, но такая жизнь у нас.

Хабаровская команда завершает короткую выездную серию и возвращается домой, где 16 февраля сыграет с «Автомобилистом».

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