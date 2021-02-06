Не удержали: хабаровский «Амур» едва не обыграл «Трактор» уступив по буллитам 2:3. Фото ХК «Трактор»

Для «Амура» этот матч поначалу складывался очень удачно, вдохновленные двойной победой над «Сибирь», хабаровская команда отправилась на выезд и первая остановка в Челябинске. Уже на третьей минуте встречи Кирилл Рассказов открывает счет в игре.

На последней минуте периода свою лепту вносит и Денис Голубев, забивая гол «в раздевалку» и свою восьмую шайбу в этом сезоне. Нападение «Амура» сорвало контратаку соперника и ответила своей, но уже результативной.

Второй период начался с удаления. Александр Полунин за удар клюшкой отправился в штрафной бокс, чем не преминули воспользоваться хозяева. На 23 минуте играя в большинстве, броском в ближний угол Вячеслав Основин уменьшает разницу в счете, возвращая свою команду в игру.

Тем не менее к началу третьего периода «Амур» все равно ведет в счете, а «Трактор» наращивает обороты пытаясь вывести матч в овертайм. В конце встречи «Амур» получает удаление, а челябинцы снимают вратаря и еще больше взвинчивают темп. За две секунды до финальной сирены им все-таки удается пробить оборону Амура и забросить вторую шайбу.

В овертайме хабаровчане изо всех сил пытались забить, но даже несмотря на удаление у соперников этого сделать не удалось. А вот в серии штрафных бросков «Трактор» оказался точнее. В результате «Амур» увозит из Челябинска всего одно очко.

- Жалко, обидно, потому что нам не хватило двух секунд до победы, - делится Сергей Светлов, главный тренер «Амура». - В целом очень хорошая игра. Нас подвело меньшинство, в котором мы пропустили два гола, это решило исход матча.

Следующая остановка в Уфе, где «Амур» проведет матч с «Салаватом Юлаевым» перед тем как снова вернуться в Хабаровск.

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