«Как-то мы не так настроились на команду»: Сергей Светлов о поражении от «Нефтехимика в Хабаровске со счетом 1:2 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Никому не хочется завершить сезон на последнем месте, поэтому даже среди команд уже ни при каких раскладах, не попадающих в плей-офф, идет нешуточная борьба за очки. Ни «Амуру», ни «Нефтехимику» попадание в восьмерку уже не светит, но от этого матчи команд менее принципиальными не стали.

В Хабаровске помнят финальные игры прошлого сезона и очень обидное поражение на родном льду от Нижнекамска. 0:8 – такой счет не забывается. И при очередной встрече болельщики «тигров» всегда надеются на реванш. В этот раз, казалось бы, все условия для этого были – «Амур» в прошлой игре вырвал победу у «Автомобилиста», а «Нефтехимик» провел семиматчевую серию, не одержав ни одной победы.

Первый период прошел в равной борьбе, но ни одной из команд так и не удалось забить сопернику, вторая двадцатиминутка казалось также голов не принесет, даже несмотря на постоянные удаления у гостей. Но за три минуты до окончания второго периода играя в большинстве хабаровчане все-таки смогли отличиться. Павел Турбин в одно касание от синей линии отправил снаряд в ворота «Нефтехимика».

После забитого гола гости заметно оживились, но отыграться времени не хватило. Всем было понятно – третий игровой отрезок легким для «Амура» не будет. Тем не менее хабаровская команда держалась достойно, провалы в обороне компенсировались уверенной игрой Марека Лангхамера.

Всего за три минуты до финальной сирены гости смогли сравнять счет, переведя игру в овертайм. В дополнительное время хозяева могли забить, но отличились все-таки соперники. Шайба, залетевшая в ворота хабаровчан, была обидной и какой-то нелепой, но тем не менее принесла победу «Нефтехимику».

Эмоции, конечно, не самые хорошие, - отметил Сергей Светлов, главный тренер ХК «Амур». – как-то мы не так настроились на команду «Нефтехимик». Предупреждали, что команда играет в последние дни неплохо особенно выездные матчи. Мы недооценили противника и вышли настроенными на более легкую игру, что сразу поставило точки над «i». Игра не получалась, очень много было брака. В целом игрой я не доволен, игра была не содержательная. Есть проблемы – практически у нас не осталось ни одного целого звена, перестройки, больные, травмы – есть небольшой сбой. Но это не оправдание.

Уже в субботу «Амур» получит возможность отыграться. Матч-реванш пройдет под сводами «Платинум-Арены» в 19:00 по хабаровскому времени.

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