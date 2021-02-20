И сухари на лед бросали: хабаровский «Амур» провел первую в сезоне «сухую» игру обыграв «Нефтехимик» со счетом 3:0 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Напомним, что два дня назад команды уже встречались на хабаровском льду. Тогда «тиграм» не удалось продержаться всего 4 минуты до финальной сирены. Гости забили и перевели игру в овертайм, где шайба по несчастливой случайности залетела в ворота «Амура».

Тогда Сергей Светлов отметил, что не приняли во внимание боевой настрой соперников, неправильно настроились на игру. В этот раз хозяева подобной ошибки не совершили. Счет в мате был открыт уже на 3 минуте поединка. Отличился Кирилл Рассказов.

Вторую шайбу в ворота «Нефтехимика» забил Владимир Бутузов на 16 минуте. Первый период хабаровская команда завершила с существенным преимуществом, но гости так просто сдаваться не собирались.

Во второй двадцатиминутке у «Амура» было два удаления, которым гости так и не смогли воспользоваться, зато хабаровчане, поймав кураж, воспользовались своим большинством доведя счет до 3:0. На 34 минуте забил Дмитрий Архипов с передачи все того же Владимира Бутузова.

В трем периоде гости пытались переломить ход матча, но «Амур» выстоял. Не последняя заслуга в этом Евгения Аликина, оформившего первый «сухарь» для своей команды в этом сезоне. Зрители аплодировали стоя и по хоккейной традиции бросали на лед пачки сухариков.

- Игра была хорошая, по сравнению с прошлой — сильный контраст, отметил после матча Сергей Светлов, главный тренер «Амура». - Мы с ребятами пообщались, и сегодня был совсем другой настрой и мотивация. Поэтому было и хорошее движение, и содержание. Отмечу в первую очередь Женю Аликина, который сегодня сыграл первую в этом сезоне игру «на ноль». Хотелось, конечно, порадовать своих болельщиков, сказать им огромное спасибо за поддержку, за внимание, за заботу.

Это был последний домашний матч «Амура» в этом сезоне. Сейчас хабаровская команда отправляется на выезд по маршруту Минск, Хельсинки, Рига. Первый матч в этой серии «тигры» проведут с белорусской командой в День защитника Отечества – 23 февраля.

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