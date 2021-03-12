Если бы не пандемия… В хабаровском хоккейном клубе «Амур» подвели итоги сезона Фото: пресс-служба ХК "Амур"

ДВОЯКИЙ СЕЗОН

Для кого-то хоккейный сезон еще продолжается, а вот «Амур», к сожалению, так и не попавший в плей-офф, уже подводит итоги чемпионата. По мнению Сергея Светлова, до апреля (может быть, и дольше, просто в апреле истекает его контракт) остающегося главным тренером «тигров», «Амур» вполне может занести этот сезон в свой актив.

- Сезон получился двояким. Почему? Потому что в целом игра была хорошая, содержательная, - подчеркнул Сергей Светлов, главный тренер ХК «Амур». - Я думаю, и болельщики, и специалисты отметили, что сезон был хороший. Очень много было сыграно неплохих игр, особенно в домашней серии. А насчет того, что было не так, как мы думали - вмешался, конечно, коронавирус в нашу подготовку в предсезонке. Главное для команды из дальнего региона - ее физическое состояние, а из-за пандемии получилась очень скомканная подготовка, не было предсезонки как таковой. Там базовый фундамент должен был заложиться на весь сезон, но не вышло.

В этом далеко не идеальном состоянии команда сыграла целых 25 матчей - почти половину сезона. Естественно, что в таких условиях говорить об успешном старте чемпионата не приходится. Отсюда и потерянные очки, и долгое восстановление после матчей, и не самые лучшие поединки с не самыми сильными соперниками. Но потом команда постепенно набрала форму и даже в какой-то мере стала подумывать о попадании в восьмерку.

НЕ СМОГЛИ ПОПАСТЬ В ПЛЕЙ-ОФФ

- Второе, что не понравилось - то, что не смогли попасть в плей-офф, - продолжает Сергей Светлов. - Боролись, игры с топовыми командами в домашней серии показали то, что мы в принципе любого противника можем обыграть и продемонстрировать хорошую игру. Да, не все получилось, но наши болельщики все оценили и хоккеем остались довольны. Конечно, хоккей - это спорт, бывает - проиграешь, бывает - выиграешь, но само содержание игр было хорошее. Поэтому я оценку даю положительную.

С точки зрения заместителя спортивного директора клуба сезон действительно выдался сложным для всех, но особенно для дальневосточников. Есть команды «автобусные», которым чтобы попасть на выездной матч, не приходится лететь самолетом, а есть такие как «Амур» - для которых многочасовые, изматывающие перелеты - стандартный рабочий момент. И здесь, конечно, физическое состояние команды играет огромную роль.

- То, что нам не удалось попасть в плей-офф, на то есть объективные причины, - подчеркнул Вадим Покотило, заместитель спортивного директора по селекционной работе ХК «Амур». - В этих 25 матчах у нас практически основной состав отсутствовал, заменяли их игроками из МХЛ. Третий момент - это приезд легионеров, которые не проходили предсезонку вместе с нами из-за ряда объективных причин. Они присоединились по ходу чемпионата. В каком они были состоянии, как они вообще к нам присоединились - это вообще отдельная история. Травмы игроков. Йордан - лидер команды, капитан команды - сыграл только 40 матчей, между тем он провел лучший сезон в нашем клубе. Он только за 40 игр набрал 20 очков. И потеря такого вожака - это тоже сказалось на результате.

ЧТО С КОМАНДОЙ?

Что отдельно отметили - хорошую финансовую составляющую хабаровского клуба, которая позволяет ему выполнять все взятые на себя обязательства по контрактам. Кстати, сейчас «Амур» выплатил все долги по зарплатам. Проблемы, конечно, есть, и основная в поиске титульного спонсора. Работа в этом направлении ведется. Но уже сейчас клуб неплохо чувствует себя в финансовом плане, что позволяет формировать неплохой состав на предстоящий сезон.

- На Дальнем Востоке команды по большей части ценятся не за индивидуальное мастерство отдельных игроков, а в целом за командную игру, - подчеркнул Вадим Покотило. - По ходу этого сезона надо снять шляпу перед всеми игроками - даже когда были сложности с финансами, никто об этом не думал. Все играли, выполняли установку тренера, пластались, ложились. Наверняка у болельщиков есть ожидания - что они хотят видеть. Я так скажу, что костяк команды мы обязательно хотим сохранить. На данный момент у десятерых игроков есть действующие контракты, еще десять игроков находятся в статусе «ограниченно свободные агенты», с которыми мы планируем заключить контракты, и, думаю, так и будет. Кто у нас из игроков выходит в статус «неограниченно свободных агентов», которые могут выбирать себе любые клубы, в принципе, мы практически со всеми хотим продолжить сотрудничество и однозначно усилиться по всем линиям. У нас были все предпосылки в этом сезоне попасть в плей-офф, и даже не с восьмого места. Но пандемия нас выбила, так что будем стараться усилиться.

Кстати, что касается возвращения Томаша Зогорна - на данный момент ничего уверенно сказать нельзя, Чехия закрыта, и когда откроется - неизвестно. Мало того - за братом может последовать и Гинек, у него тоже буквально на днях ожидается пополнение в семействе.

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