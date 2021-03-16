По талому льду, среди волков: путешественник-экстремал Максим Харченко отправился в 250-километровую экспедицию по Амурскому лиману

Максим Харченко отправился в новую экстремальную экспедицию по Хабаровскому краю. Фото: Василий Григоревский

ПРОБУДИТЬ ИНСТИНКТЫ И ВЫЖИТЬ

Мы уже писали о Максиме Харченко - спортсмене-экстремале, изучающем наследие человека, из-за которого, собственно, Дальний Восток и стал российской территорией - адмирала Геннадия Невельского.

В позапрошлом году Максим на небольшом SUP-борде прошел 1000 километров по побережью Татарского залива, в прошлом году 500 километров по низовьям Амура. В этом году он отправился в поход, который давно намеревался совершить - от Николаевска-на-Амуре до Петровского зимовья в заливе Счастья.

Из-за аномального потепления в Хабаровском крае, скорость передвижения по льду, ставшему рыхлым, упала вдвое. Фото: Василий Григоревский

Путь неблизкий - 250 километров туда и обратно по льду Амурского лимана. Да, в этот раз Максим изменил своему верному SUP-борду, сменив его на сноукайт. Причина - сильные течения в заливе.

- Надеюсь завершить то, что мне не удалось во время прошлой экспедиции - дойти все-таки до Петровской косы, - рассказал путешественник. - Летом я не дошел до нее 24 километра, потому что путь мне преградили сильнейшие течения между островами. Очень хочу дойти до штаба Невельского.

В этот поход, как и в предыдущие, Максим отправился без огнестрельного оружия. Хотя в прошлые разы ему пришлось накоротке познакомиться с медведями, а на этот раз не исключена встреча с волчьими стаями, которые заходят на лед с материка.

Между тем, до места где можно будет развернуть и запустить кайт идти еще порядка 40 километров. Фото: Василий Григоревский

Из того, что можно назвать оружием, у экстремала при себе будет только охотничий нож. И это принципиальная позиция. По мнению Максима, огнестрельное оружие отделяет тебя от природы, усыпляет древние инстинкты, в то время как у человека уже есть все для того, чтобы выжить в агрессивной среде в окружении диких животных.

К тому же, по его словам, морские офицеры, исследовавшие те места в позапрошлом веке, были вооружены точно так же - кремневые ружья, заряжающиеся с дульной части, не в счет - и ничего, остались живы и даже сделали массу географических открытий, прославив себя в веках.

НА ЛЫЖАХ ДО СЧАСТЬЯ

Экспедиция стартовала, как и планировалось, 14 марта из Николаевска-на-Амуре. В половине одиннадцатого спортсмен вышел на лед, проверил снаряжение и ровно в 11 часов начал поход. Как ни странно, первым препятствием на пути к Петровскому зимовью стало аномальное потепление, накрывшее весь регион на выходных.

Ночевал экстремал в палатке на льду Амурского лимана – напротив села Чныррах. Фото: Василий Григоревский

Снег стал рыхлым, лыжи проваливались, а экипировка весит немало - около 90 килограммов, так что скорость передвижения упала почти вдвое против расчетной. В какой-то момент спортсмен вышел на след от снегоходов - идти стало немного легче.

Тем не менее за день пути Максиму удалось преодолеть всего 15 километров. А до ровного льда, без торосов, где можно будет, наконец, поднять кайт, идти еще 40 километров. Ночевал экстремал в палатке на льду Амурского лимана - напротив села Чныррах.

Спать пришлось в экстремальных условиях, впрочем спортсмену не привыкать. Фото: Василий Григоревский

- Сейчас важно не торопиться, плавно войти в ходовую форму и экспедиционный режим, ко всему привыкнуть - к холоду, поскольку в ближайшее время ожидается похолодание до -18, к полевой жизни, - подчеркнул Максим Харченко. - Уже сейчас понятно, что темп будет очень медленным - буду идти по два-три километра в час.

Сколько продлиться экспедиция, спортсмен не знает, главное дйти.Фото: Василий Григоревский

Сколько продлится эта экспедиция, спортсмен даже не берется загадывать. Задача простая - дойти, несмотря ни на что, а там уже можно будет подсчитать дни, потраченные калории и нервные клетки. Остается добавить что и в этот раз Максим совершает путешествие под флагом Русского географического общества.

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