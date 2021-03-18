Все решится в Хабаровске: первый матч за третье место между «Водником» и «СКА-Нефтяником» завершился со счетом 4:4. Фото: Роман Абрамовский

Первое и второе место в чемпионате России делят между собой «Динамо» и «Енисей», за третье сражаются «Водник» и «СКА-Нефтяник». Так получилось (и на то есть объективные причины), что СКА выбыл из чемпионской гонки, и теперь «бронза» - максимум, чем можно утешить раненное самолюбие и своих преданных болельщиков, за четыре года привыкших к победам.

- Мы бы хотели завершить этот сезон на хорошей ноте, - отметил Василий Грановский, капитан ХК «СКА-Нефтяник». - Завоевать бронзовые медали и начать готовиться к следующему сезону.

Но и за этот для «красно-черных» скорее утешительный приз придется побороться. В противоположном углу ринга архангельский «Водник», для которого третье место - очень желанный трофей. Команда с берегов Северной Двины очень давно не поднималась на пьедестал почета. В прошлом сезоне поединку с «Енисеем» помешал коронавирус, в этом им остается сыграть всего два матча с пока еще действующим чемпионом страны.

Стратегия вымотанных противостоянием с красноярцами хабаровчан проста - команда, что называется, припарковала у своих ворот автобус, то есть плотно села в защиту, огрызаясь редкими, но меткими контратаками. При игре в обороне есть одна опасность - гораздо больше фолов, чем у атакующего соперника.

Уже на третьей минуте «Водник» получает право на пенальти. Бил капитан Евгений Дергаев, но Виктор Каменев оказался надежен и сумел отразить удар. Тем не менее счет в матче все равно открыли хозяева. На девятой минуте ворота хабаровчан поразил Павел Пожилов. Сравнял цифры на табло Туомас Мяяття. Дальше ни одной команде так и не удалось оторваться от соперника, счет в матче - 4:4.

Отличились: 1:0 (9 минута) Пожилов (Дергаев), 1:1 (11) Мяяття, 2:1 (19) Насекин (Сергеев), 3:1 (26) Антонов (Легошин - угловой), 3:2 (28) Рязанцев (Мяяття), 3:3 (39) Рязанцев (Мяяття), 3:4 (67) Антипов (Викулин - угловой), 4:4 (81) Анциферов.

- Я думаю, что игра у нас сегодня получилась, - отметил на послематчевой пресс-конференции Олег Андрющенко, и.о. главного тренера ХК «СКА-Нефтяник». - Мы хотели сыграть от обороны, строго. Хороший хоккей в исполнении двух команд, ничейный счет. Боевая ничья, думаю, что закономерная, по игре.

Выходит, что судьба «бронзы» будет решаться в ответном матче в Хабаровске. По расчетам пресс-службы «СКА-Нефтяника», здесь возможны следующие варианты. Первый и самый простой - медали получает тот, кто победит в Хабаровске.

Если команды опять сыграют вничью, то «бронза» достанется той команде, которая забила на поле соперника больше мячей, так что армейцев вполне может устроить счет: 1:1, 2:2 и 3:3. А вот если повторится ничья - 4:4, команды будут играть в овертайме до «мгновенной смерти» - единственного гола, который решит исход противостояния.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Хватит ли сил на бронзу? Хабаровский «СКА-Нефтяник» готовится к матчу с «Водником» за третье место в чемпионате России. Победитель будет выявлен в двух матчах - в Архангельске и Хабаровске (подробнее)

- Во втором матче полуфинала «СКА-Нефтяник» не сумел показать зубы и уступил «Енисею» со счетом 2:6. Хабаровский СКА не выходит в финал, и надеемся, найдет в себе силы побороться хотя бы за бронзу с «Водником» (подробнее)

- Игра в одни ворота: «Енисей» во втором полуфинальном матче «раскатал» «СКА-Нефтяник» со счетом 7:0. Хабаровчане провели свой самый беззубый поединок в сезоне (подробнее)

В ТЕМУ:

- Ильяс Хандаев покинул пост главного тренера хабаровского «СКА-Нефтяника». В клубе ведут переговоры и ищут нового наставника для команды (подробнее)

- В хабаровском «СКА-Нефтянике» играет лучший спортсмен Финляндии 2020 года. Туомас Мяяття также является обладателем титула лучшего игрока шведской Элитсерии прошлого сезона (подробнее)

- Пятый Суперкубок наш! Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл в титульном матче московское «Динамо» со счетом 4:2. Хабаровские армейцы наконец подобрали ключ к обороне «бело-голубых» и одержали уверенную победу (подробнее)