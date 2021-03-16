Хватит ли сил на бронзу? Хабаровский «СКА-Нефтяник» готовится к матчу с «Водником» за третье место в чемпионате России Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

Три матча с красноярским «Енисеем» отнявшие у хабаровской команды практически все силы позади. Увы, в финал, впервые за последние несколько лет «СКА-Нефтяник» так и не попал, тому есть множество причин: чехарда в руководстве клуба, когда за предсезонку и сезон у армейцев сменились сразу три главных тренера.

Мало того последнего из наставников «красно-черные» лишились прямо перед полуфиналом – беспрецедентный случай во всей новейшей истории русского хоккея. Что произошло в клубе, почему Ильяс Хандаев, рассчитывающий на чемпионскую медаль в начале сезона покинул мостик в трех шагах от заветной награды, пока не скажет никто.

Внимательные наверняка уже разобрали обращение нового президента «СКА-Нефтяника» к болельщикам, сумели что-то прочитать между строк и сделать для себя какие-то выводы. Неофициальные разумеется.

На проблемы с наставниками наложилась потеря ведущих игроков, короткая скамейка запасных, проваленная предсезонная подготовка, ну и разумеется пандемия коронавируса. Команда переболела ковидом и едва сумела восстановиться уже по ходу сезона. Все, наверное, помнят кадры, на которых Алексея Торгонского в перерыве откачивали кислородом – легкие не выдерживали нагрузки.

Надо отдать должное ребятам – армейцы сумели наверстать упущенное и даже выиграть Суперкубок в противостоянии с «Динамо». Что касается последних матчей - огромное спасибо, что команда выложилась на родном льду в первом полуфинальном поединке, но на остальные игры сил и моральных и физических уже не хватило.

Чуда не случилось и СКА, к огорчению преданных болельщиков, выбыл из чемпионской гонки. Но пока посыпать голову пеплом рано, впереди еще один очень непростой соперник – архангельский «Водник» и матч за «бронзу» чемпионата. Времени на отдых не остается – уже завтра 17 марта «СКА-Нефтяник», перебравшись из Красноярска в Архангельск скрестит клюшки с местным коллективом.

Надеяться на легкую победу не приходится, три дня слишком небольшой срок на восстановление после сибирского противостояния. К тому же если третье место для «СКА-Нефтяника» скорее утешительный приз, то для «Водника» - желанный трофей и сражаться за него «канарейки» будут ожесточенно.

Делать это они умеют, болельщики наверняка помнят второй полуфинальный матч сезона 2019/20 годов в Хабаровске когда «Водник» обыграл армейцев по всем параметрам. Даже тот звездный состав не смог переломить ситуацию на поле. Хорошо, что удалось взять реванш и выйти в финал.

Итак, в этом сезоне претенденты на третье место Чемпионата России по хоккею с мячом в Суперлиге проведут две встречи одну в Архангельске, вторую в Хабаровске.

- Согласно регламенту проведения чемпионата России, обладатель бронзовых медалей определяется по сумме двух матчей, - отмечает Виталий Афанасьев, пресс-атташе ХК «СКА-Нефтяника». - Победителем станет та из команд, которая добьется лучшей разницы забитых-пропущенных мячей. В случае равенства, преимущество получит команда, забившая большее количество мячей на поле соперника.

Матч в Хабаровске пройдет 20 марта и желающим поддержать свою команду лучше уже сейчас позаботиться о билетах, есть прогнозы, что в арене «Ерофей» может быть многолюдно. Жаль, конечно, что в бывшей столице Дальнего Востока нет такой агрессивной поддержки своих как в том же Красноярске, но сказать «спасибо» команде проведшей весьма нелегкий сезон просто необходимо.

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