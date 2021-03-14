Во втором матче полуфинала «СКА-Нефтяник» не сумел показать зубы и уступил «Енисею» со счетом 2:6. Фото: ХК «Енисей»

Три игры, два проигрыша со счетом, который больше приличествует «Сибсельмашу», чем пока еще действующему чемпиону России. Скоро это звание смогут примерить на себя хоккеисты либо московского «Динамо», либо красноярского «Енисея».

Нет смысла писать о завершившемся втором полуфинальном матче «Енисея» и «СКА-Нефтяника». Если кто-то надеялся, что 13 марта армейцы экономили силы, а вот 14-го покажут, на что способны, то делал это зря. Первый тайм решающего матча в Красноярске мало отличался от разгромного вчерашнего. Такое ощущение, что «красно-черные» просто не хотели идти дальше.

Во второй сорокапятиминутке хоккеисты СКА обозначили хоть какой-то намек на борьбу и даже забили два мяча в ворота Артема Драничникова, оба, кстати со стандартов. С игры не вышло, но было ощущение, что не сильно и старались. Так, поборолись для вида, чтобы в Хабаровске не ругали.

Но опять же, кто будет обвинять команду, на которой ставят эксперименты и, кажется, делают все, чтобы лишить ее боеспособности в безынициативности? Много ли времени надо, чтобы превратить Dream Team в середнячка Суперлиги? Теперь мы знаем ответ.

Отсчет начался с ухода Михаила Юрьева, четыре раза приводившего «СКА-Нефтяник» к чемпионству. Который, между прочим, был не против того, чтобы продолжить карьеру в Хабаровске. Против было прошлое руководство клуба.

В итоге поработать главным тренером пригласили Михаила Свешникова, но, когда при нем радикально сменилось руководство клуба, легенда бенди быстро собрала чемоданы и отправилась домой – в Швецию, захватив с собой Тони Линдквиста. Единственное, за что можно сказать спасибо Михаилу Олеговичу – за то, что привел в команду Туомаса Мяаття.

В предсезонке – важнейшем отрезке подготовки к чемпионату для дальневосточников - команда осталась без наставника, которого пришлось срочно искать на стороне. Нашли. Ильяс Хандаев разорвал контракт с «Ак Барс Динамо» и вылетел из Казани в бывшую столицу Дальнего Востока. Как подчеркнул новый главный наставник – с игроками СКА проще стать чемпионом.

Стоит отдать должное Ильясу Игоревичу – он, хоть и не идеальный «главный», но прошел с командой весь регулярный чемпионат, финишировав на почетном третьем месте. И тут как гром среди ясного неба – выясняется, что СКА в полуфинале будет играть без главного тренера. Контракт с Хандаевым был расторгнут «по обоюдному соглашению сторон».

Как объяснили в руководстве клуба - для сплочения команды и поднятия боевого духа. Так себе сплотили и подняли. Впрочем, что на самом деле произошло в команде, мы не знаем, но я точно уверен, что в играх такого уровня без главного тренера - человека, который настраивает игру коллектива - делать нечего. Что и доказал сегодня СКА, прибывший в Красноярск явно не на пике своих возможностей.

Кто бросит в игроков камень? На протяжении всего сезона у них выбивали почву из-под ног. Где-то на характере, где-то на опыте «красно-черные» вставали и шли дальше, но ведь резервы не бесконечны? Так что итог двух матчей в Красноярске скорее закономерен. И удача, или ее отсутствие, не при чем. Со стороны складывается ощущение, что чемпиона уничтожали методично и планомерно. Надеюсь, это не так, и команду, способную претендовать на самые высокие места в чемпионате, все-таки удастся сохранить в Хабаровске.

- Не хватило нас физически, я считаю однозначно, - отметил, Олег Андрющенко, и.о. главного тренера ХК «СКА-Нефтяник». – Я еще вчера сказал, что у нас короткая скамейка, что мы летаем больше всех, наверное, мы все силы отдали в первом матче, потому что все два матча по движению уступили. «Енисей, конечно, хорошо двигался, хорошо играет дома.

Первый матч за утешительный приз – бронзу чемпионата России по хоккею с мячом в Суперлиге - пройдет в Архангельске 17 марта, где местный «Водник», проигравший накануне московскому «Динамо», даст бой пока еще действующему чемпиону России – «СКА-Нефтянику». Второй поединок состоится в Хабаровске 20 марта. А уже 21 марта «Енисей» будет оспаривать хоккейную корону у «Динамо». Финал, кстати, пройдет в Красноярске.

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