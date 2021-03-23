«Да простит меня Алмаз, я не хотел, чтобы он забивал»: Павел Рязанцев, ставший лучшим снайпером чемпионата России Фото: Борис КОКУРИН

Интервью было взято сразу после того, как команда узнала, что у них будет новый главный тренер. Буквально несколько минут назад Михаил Дегтярев объявил, что в Хабаровск возвращается Михаил Юрьев. Сообщение вызвало эффект разорвавшейся бомбы. После неожиданного ухода Ильяса Хандаева понятно было, что в команду подбирают нового наставника, но что это будет возвращение Михаила Юрьева, который, как Кутузов в Горошках, в родном Новосибирске ждал, как повернется судьба - никто не ожидал.

- На самом деле я даже осмыслить это еще не успел, - признается Павел Рязанцев, нападающий ХК «СКА-Нефтяник». - На самом деле я с Михаилом Юрьевичем много работал и могу только положительное о нем сказать. Это очень умный, грамотный специалист, который на месте не стоит, всегда совершенствуется. Очень опытный. И сам клуб в Хабаровске, и сборная России добивалась с ним высоких результатов, поэтому здесь только положительное впечатление.

На самом деле я даже осмыслить это еще не успел - Павел Рязанцев о назначении МИхаила Юрьева главным тренером команды Фото: Борис КОКУРИН

Что касается завершившегося буквально на днях сезона, то Рязанцев оценивает его как сложный, и не только для «СКА-Нефтяника», и судейство в последнем и предпоследнем матчах сезона комментировать отказывается.

- Я считаю, мы заняли свое место, - отметил форвард. - Если объективно смотреть, то «Динамо» и «Енисей» были сильнее, но в любом случае в следующем сезоне мы собираемся потеснить кого-то из них. Разумеется, идеальным не бывает ничего. Всегда есть моменты, которыми ты недоволен, которые надо улучшить. В этом сезоне то же самое было. Мы не попали в финал, и это в первую очередь мы виноваты - игроки. Тем интереснее будет в следующем году. Если говорить о внешних факторах, той же пандемии, то все столкнулись с этим, не только мы. Говорить о том, что на нас это повлияло сильнее, чем на остальных - несерьезно. Возможно, где-то не хватило сил, не очень длинная скамейка была, очень много травм, как никогда, было в этом году, у кого каких-то мелких, у кого крупных. Многим игрокам, которые ключевые, приходилось практически без замен играть. А я думаю, что вы понимаете, что невозможно без замен отыграть матчи. А были люди, которым приходилось, причем из линии атаки.

В воскресенье завершился центральный матч сезона - финал «Динамо» - «Енисей», проходивший в Красноярске, но нападающий «красно-черных» признается - сама игра его не сильно занимала. Больше переживал за то, сколько забьет конкурент - Алмаз Миргазов. Напомним, что к тому времени Павел уже провел все матчи в этом сезоне, забив 64 гола. Миргазов из «Енисея» отставал от него всего на три мяча и вполне мог не только сравнять счет, но и выйти вперед.

Это сезон выдался для команды нелегким и хорошо, что удалось завершить его на третьем месте Фото: Борис КОКУРИН

- Я впервые в карьере становлюсь лучшим снайпером турнира, и это очень приятно, - улыбается Павел Рязанцев. - Я нападающий - я думаю, любой нападающий мечтает об этом, и я не исключение. Конечно, вчера следил за игрой. Если честно, я не за матчем следил, не так важно было, кто выиграет. Да простит меня Алмаз, я не хотел, чтобы он забил больше двух голов. У него еще все впереди, еще будут, а у меня это впервые получилось. На самом деле такой приятный бонус, я даже не ожидал, что это может случиться. Это не приносит каких-то материальных плодов, но я нападающий - для меня важно забивать много, забивать важные голы. Все нападающие мечтают забить больше всех.

В конце марта у Павла заканчивается контракт с хабаровским клубом. Сам Павел не против того, чтобы продолжить карьеру в Хабаровске.

- Есть такое желание, - пожимает плечами нападающий.

- В «Енисей» не сбежите?

- Во-первых, меня туда никто и не позовет - у них там и своих много, - смущается Павел. - Нет-нет, мне и здесь хорошо. У меня в Хабаровске двое детей родилось, есть много хороших воспоминаний об этом городе.

В дальнейших планах лучший бомбардир сезона 2020/21 сдержан - море, дом, дети и долгожданный отдых, который позволит выдохнуть после очень непростого чемпионата и начать полноценную подготовку к следующему сезону.

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