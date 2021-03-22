Камбэк года: Михаил Юрьев возвращается в Хабаровск и может занять пост главного тренера Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Это должна была быть обычная встреча руководства Хабаровского края, клуба и игроков в нелегкой борьбе, добывших бронзовые медали чемпионата России. Ничего не предвещало сенсации, пока Михаил Дегтярев не уселся в удобное кресло, не налил себе воды и не решил поведать собравшейся команде что он думает о том, кто достоин стать новым главным тренером многострадального «СКА-Нефтяника».

Ничего не предвещало сенсации, пока Михаил Дегтярев не высказался о кандидатуре нового главного тренера Фото: Борис КОКУРИН

- Я знаю есть такой тренер – Михаил Юрьевич Юрьев. Знакомо вам это имя? – обратился Михаил Дегтярев к хоккеистам и тренерам. – Кого-нибудь из вас он тренировал? Большинство я думаю. Как смотрите если мы его пригласим в Хабаровск? Положительно? Сделаем? Ну тогда даю поручение пригласить Михаила Юрьевича в Хабаровск. Я думаю, это хороший будет выбор, это скрепит команду и даст возможность претендовать в новом сезоне на чемпионство. Согласны? Нет вопросов? Ну все – решение принято.

Дар речи потеряли все: команда, тренеры, врачи, массажисты и присутствующие на встрече журналисты. Напомним, что Михаил Юрьев, четыре раза подряд приводивший хабаровскую команду к чемпионству был вынужден покинуть клуб после того, как назначенный прошлым руководством края президент «СКА-Нефтяника» не продлил с одним из лучших наставников в мире контракт. Причем сам Юрьев был не против того, чтобы продолжить карьеру в Хабаровске.

Михаила Юрьева отлично знают в команде Фото: Борис КОКУРИН

Ситуация тогда вышла прямо скажем некрасивая. Поговаривают, что свою роль сыграло сильное давление со стороны федерации хоккея с мячом, руководство которой сильно недолюбливало независимого и резкого в суждениях Юрьева. После его ухода любовно собранная и выпестованная Юрьевым хабаровская дружина – посыпалась.

Ушел в «Енисей» долго колебавшийся Максим Ишкельдин, уехал в Швецию Алан Джусоев, покинул команду Эрик Петтерссон. Хорошо, что вернулся Павел Рязанцев, в этом сезоне ставший лучшим бомбардиром чемпионата, пришел Туомас Мяяття и остался костяк команды – иначе было бы совсем грустно.

Также глава региона поздравил хоккеистов с завершением сезона и бронзовыми медалями Фото: Борис КОКУРИН

Затем началась чехарда со сменой главный тренеров и закономерный итог – очень трудно давшаяся «бронза», вместо «золота» на которое все рассчитывали в начале сезона. О том что Юрьева надо возвращать и негоже такому наставнику сидеть без дела в Новосибирске, не писал только ленивый. Как оказалось руководство края и команды мнение болельщиков изучали очень внимательно.

- Решение принято, тренером команды назначен Михаил Юрьевич Юрьев, - отметил Михаил Дегтярев чуть позже. – В четверг он прилетает в Хабаровск и начинает подготовку к новому сезону. Мы с командой договорились, что в следующем сезоне она будет играть еще более сплоченно и еще более профессионально с еще большей самоотдачей, хотя большего, наверное, и представить сложно, и будет бороться за чемпионство. Юрьев – это специалист очень высокого класса, у него есть опыт работы практически со всеми нашими игроками, ну и в-третьих, мы учитывали мнение болельщиков.

Благодарность врио губернатора получил и пресс-атташе клуба Виталий Афанасьев Фото: Борис КОКУРИН

По словам врио губернатора на высказанное по телефону предложение Михаил Юрьев согласился без раздумий. Что касается самих игроков то они к возвращению Юрьева отнеслись положительно, команда уже успела почувствовать, что значит остаться без умного и требовательного наставника – повторения никто не хочет.

Удачное приобретение «СКА-Нефтяника», «летучий финн», Туомас Мяяття у которого заканчивается уже заканчивается контракт был бы не против остаться в Хабаровске, тем боле, о Юрьеве он очень много слышал и хотел бы с ним поработать, но решать безусловно будет сам главный тренер.

Туомас Мяяття был бы не против остаться в Хабаровске Фото: Борис КОКУРИН

- Я считаю, что это очень хорошее изменение для клуба, - отметил Туомас Мяяття. – Этот тренер известен как очень хороший специалист, у него большой опыт. Для меня это была бы отличная возможность поработать с тренером, который говорит на шведском языке, я хотел бы остаться в Хабаровске, потому что очень хорошая команда, очень хорошие условия, но для начала необходимо поговорить с новым главным тренером и обсудить это.

Хоккеисты вручили Михаилу Дегтяреву клюшку и мяч - тот обещал найти им применение Фото: Борис КОКУРИН

Ждем. Уже на этой неделе станут известны предварительные итоги переговоров Михаила Юрьева и руководства клуба. Скрещиваем пальцы и продолжаем болеть за наших.

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