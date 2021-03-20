И все-таки на пьедестале: «СКА-Нефтяник» завоевал «бронзу» чемпионата России обыграв «Водник» со счетом 4:2 Фото: Борис КОКУРИН

Тройка лидеров, есть тройка лидеров. Пускай «СКА-Нефтяник» не вышел в финал чемпионата России и впервые за четыре года остался без надежды на «золото», но на пьедестале почета три ступеньки и «бронза», учитывая, что произошло с командой за этот сезон, вполне достойный трофей.

Вот только третье место надо было еще завоевать в нелегком противостоянии с архангельским «Водником». Первый матч серии проходил в Архангельске и завершился боевой ничьей – 4:4. Это значит, что для того, чтобы получить бронзовые награды армейцам сегодня надо было либо выиграть, либо, сыграть вничью пропустив меньше мячей чем на берегах Северной Двины.

На матче присутствовало оклло четырех тысяч зрителей Фото: Борис КОКУРИН

Помогало то, что встреча проходила на более привычном льду арены «Ерофей» при поддержке своих болельщиков. Поддержать команду пришли почти четыре тысячи человек – больше просто нельзя по регламенту, установленному санитарными врачами в связи с пандемией.

Первый тайм армейцы провели достаточно активно – важно было не дать забить «Воднику» и самим открыть счет в матче. С задачей «красно-черные» справились. Первый же заброшенный мяч вдохновил хабаровчан и погнал команду вперед. Отличились: Дмитрий Сидоров, забросивший на 13 минуте, Павел Рязанцев – на 39 минуте и Туомас Мяаття, забивший «гол в раздевалку».

Судейство иногда вызывало вопросы и не только у зрителей Фото: Борис КОКУРИН

Во втором тайме Павел Рязанцев закрепил успех на 52 минуте поединка и оформил дубль. Затем последовала целая чреда угловых, назначаемых в ворота хабаровской команды. Такое ощущение что почти вся сорокапятиминутка состояла из угловых и свободных ударов. Судейство вызывало у зрителей закономерные вопросы – то, что легко прощалось одним, для других заканчивалось удалением и даже пенальти.

«Водник» сумел отыграть два мяча, мог бы и больше, но Виктор Каменев, защищавший ворота хабаровской команды играл выше всяких похвал отразил пенальти капитана «канареек» и при поддержке своих игроков не дал переломить ход игры.

Угловыми этот матч был перенасыщен Фото: Борис КОКУРИН

До последнего было неясно чем завершится поединок и только на 90 минуте после двух удалений кряду и нереализованного стандарта болельщики «СКА-Нефтяника» выдохнули. Команда победила в двухматчевой серии за третье место чемпионата России и завоевала бронзовые медали, завершив сезон на позитивной ноте.

- Это было продолжение первого матча, - подчеркнул Олег Андрющенко, и.о. главного тренера ХК «СКА-Нефтяник». – Много мы нарушали, но терпели, забили вовремя голы. Ребята молодцы, выиграли тяжелый матч. В конце было очень тяжело. Когда назначили пенальти верил конечно в своего вратаря, но думал счет станет 4:3. Соперник хорошо играл, у них было много стандартов, моментов, они не наиграли на два мяча, наиграли на больше.

Армейцы сумели выстоять и все-таки завоевали бронзу чемпионата России Фото: Борис КОКУРИН

В свою очередь главный тренер «Водника» отметил очень слабую реализацию голевых моментов. Завтра разрешится главная интрига этого сезона – кто станет чемпионом России. За кого будете болеть? За наших принципиальных соперников - «Енисея», или заносчивых москвичей из «Динамо»? Завтра кстати решится станет ли Павел Рязанцев лучшим снайпером чемпионата, или Алмаз Миргазов обойдет его по количеству заброшенных мячей.

Павел Рязанцев оформив дубль сделал серьезную заявку на звание лучшего снайпера чемпионата Фото: Борис КОКУРИН

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