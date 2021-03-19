Павел Рязанцев, форвард «СКА-Нефтяника», может стать лучшим снайпером чемпионата России Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

Понятно, что этот чемпионат для «СКА-Нефтяника» завершается совсем не так, как многие рассчитывали. Грозная команда за сезон немного растеряла свое преимущество и финиширует в лучшем случае на третьем месте. И то при условии, что удастся обыграть архангельский «Водник».

Команды уже провели первый поединок за «бронзу» чемпионата России на берегах Северной Двины. Ни поморцы, ни дальневосточники одержать победу так и не смогли - матч завершился с ничейным счетом 4:4. Что, в общем-то, на руку хабаровской команде.

Ответный и решающий матч пройдет уже в эту субботу на льду арены «Ерофей». Если в противостоянии победят армейцы, то Хабаровск не останется в этом году без медалей, и команде удастся завершить сезон на положительной ноте, даже если игра завершится с ничейным результатом, то все равно в выигрыше будут «красно-черные» - главное, чтобы в наши ворота забили не больше трех мячей - таковы правила.

Но на фоне противостояния команд параллельно идет и состязание на лучшего снайпера этого чемпионата. В безусловных лидерах форвард «СКА-Нефтяника» Павел Рязанцев, только в этом сезоне вернувшийся в команду и имеющий на своем счету 62 гола, и быстрый как ветер нападающий «Енисея» Алмаз Миргазов, забивший 61 мяч.

Кто станет действительно лучшим, решится в последних матчах сезона - 20 марта в Хабаровске и 21 марта в Красноярске, где «Енисей» будет бороться за первое место с московским «Динамо». Как отмечает Виталий Афанасьев - пресс-атташе «СКА-Нефтяника», Павел Рязанцев, несмотря на возраст (хоккеисту в мае исполнится 40 лет), проводит один из лучших сезонов в своей карьере.

- Оформив «дубль» в минувшем матче с «Водником», Рязанцев достиг отметки в 62 мяча, забитые им в нынешнем чемпионате, - отмечают в пресс-службе дальневосточного клуба. - Тем самым он повторил свой личный рекорд, который фиксировал в 2012 и 2019 годах. Принимая во внимание, что впереди у хабаровчан еще один матч с архангелогородцами, у Рязанцева есть шанс улучшить этот показатель и завершить сезон в ранге лучшего снайпера чемпионата страны. Чего, к слову, прежде ему ни разу не удавалось.

Перед началом чемпионата Павел Рязанцев вернулся в Хабаровск и проводит один из лучших своих сезонов Фото: Борис КОКУРИН

Кстати, если это произойдет, Павел Рязанцев впишет свое имя в историю как самый возрастной топ-снайпер национальных первенств. Ранее выиграть гонку бомбардиров, будучи в возрастной категории 39+, удавалось только легендарным Николаю Дуракову и Николаю Афанасенко.

Напомним, что Павел Рязанцев до этого провел в Хабаровске четыре полноценных сезона, в течение которых сыграл 181 официальный матч, забив в них 292 мяча. Но накануне прошлого сезона расторг контракт с хабаровским клубом.

По признанию форварда, тогда он очень хотел играть в кемеровской команде и даже достиг договоренности с главным тренером «Кузбасса», но в руководстве клуба понимания не нашел. Затем была попытка вернуться в хабаровский СКА, но здесь его также не приняли. В итоге Рязанцеву поступило несколько предложений из Швеции, и он по ряду причин отдал предпочтение АИКу.

К слову сказать, в Стокгольме российскому нападающему пришлось нелегко, мешал языковой барьер - кроме русского языка Павел другого не знает, к тому же в королевстве играют в несколько другой хоккей, и начинать пришлось с чистого листа. Третья причина - его семья осталась в России, и по ним Павел очень скучал. В итоге в начале этого сезона Павел принял решение вернуться в «СКА-Нефтяник» и не прогадал.

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