Павел Рязанцев из хабаровского «СКА-Нефтяника» стал лучшим снайпером чемпионата России Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

В воскресенье чемпионат России по хоккею с мячом завершился матчем красноярского «Енисея» и московского «Динамо». Набравшие неплохой ход красноярцы, к радости всех, кто болел за эту команду, заслуженно получили золотые медали, российский хоккей с мячом - представление, как надо организовывать и проводить «золотые» матчи, арбитры - что мелкие «подножки» не способны сбить коллектив, твердо намеренный победить.

Неприятный осадок остался от того, что глава федерации ХСМ России так и не почтил присутствием одно из важнейших для этого вида спорта событий в стране, и от того, что из запаянного Кубка теперь нельзя выпить шампанского. Ну и ладно, это ведь не какой-то банальный Кубок Стенли, из которого даже мороженое едят? Спасибо, что на винты с алюминиевыми шайбами крышку не посадили.

Не знаю, сколько болельщиков из Хабаровска смотрели матч в Красноярске, предполагаю, что настоящие любители русского хоккея не обошли вниманием поединок двух из трех сильнейших команд страны. Впрочем, была и еще одна причина насладиться встречей - именно в ней решалось, кто станет лучшим снайпером чемпионата России в этом сезоне.

Претендентов было двое. За игры в «регулярке» и различного рода финалах Павел Рязанцев из хабаровского «СКА-Нефтяника» и Алмаз Миргазов из красноярского «Енисея» набрали столько очков, что остальным форвардам догнать их было уже невозможно.

В «бронзовом» матче нападающий хабаровских армейцев забил два гола, на три мяча обойдя своего оппонента с берегов Енисея, оставалось подождать, сколько забросит в «золотом» матче Миргазов. Алмаз не подвел и тоже отметился дублем, всего один мяч не добрав до того, чтобы сравняться с Павлом.

В итоге Павел Рязанцев с результатом в 64 мяча стал лучшим снайпером чемпионата России этого сезона. Кстати, впервые за всю свою многолетнюю карьеру.

- Отметим, что Павел Рязанцев, имеющий на своем счету 924 мяча, забитые им в чемпионатах страны (четвертый результат в истории), прежде никогда не выигрывал снайперскую гонку, - рассказал Виталий Афанасьев, пресс-атташе ХК «СКА-Нефтяник». - Особого колорита нынешнему достижению нападающего добавляет тот факт, что Рязанцев стал самым возрастным топ-бомбардиром в истории национальных первенств.

СПРАВКА «КП»

На момент окончания минувшего чемпионата Павлу Рязанцеву исполнилось 39 лет, 10 месяцев и три дня (да-да, счет шел на дни!). Ранее в возрасте 39+ лучший результат среди снайперов смогли продемонстрировать только такие легендарные форварды, как Николай Дураков (1974 год - 44 мяча) и Николай Афанасенко (1988 год - 41). Однако и тот, и другой на момент своего «коронования» были моложе Рязанцева.

На втором месте Алмаз Миргазов «Енисей» - 63 мяча, на третьем Владислав Тарасов «Динамо» - 50 мячей, на четвертом Евгений Дергаев «Водник» - 47 мячей, и замыкает пятерку лучших бомбардиров Сергей Ломанов «Енисей» - 45 мячей.

Среди ассистентов лучшим стал бывший игрок «СКА-Нефтяника», обретший «вторую молодость» в «Енисее», Максим Ишкельдин - 46 передач, на втором месте «летучий финн» из стана «красно-черных» Туомас Мяяття - 38 передач, на третьем Юрий Шардаков, также играющий за хабаровских армейцев, - 37 передач.

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