Итоги дня с «КП-Хабаровск»: Михаил Дегтярев хочет решить проблемы обманутых дольщиков, кабарга из Красной книги обнаружена в заповеднике, бюджет края пополнится почти на 7 млрд

Итоги 31 марта в обзоре "КП-Хабаровск" Фото: Комсомольская правда

Везде успеть

На прошедшем заседании рабочей группы по проблеме обманутых дольщиков Михаил Дегтярев распорядился составить список проблемных объектов для дальнейшей передачи в правоохранительные органы. Кроме того, врио губернатора Хабаровского края сообщил, что за помощью в решении проблемы его команда дополнительно обратится к федеральным властям, фонду защиты прав обманутых дольщиков, к самим застройщикам и местным властям.

Кроме того, Михаил Дегтярев посетил Хабаровский краевой колледж искусств, где студенты рассказали ему о проблемах. Ребятам не хватает станков для занятий танцами, а общежитие расположено слишком далеко от учебного заведения. Отдельно студенты порассуждали о перспективе трудоустройства по профессии.

Давно не виделись

Уникальная краснокнижная кабарга впервые за 23 года была замечена в Большехехцирском заповеднике. Ее поймали объективы фотоловушек. Специалисты не могут точно сказать, где пропадала кабарга все эти годы. Сейчас зверек находится на грани исчезновения, так как пользуется большой популярностью среди браконьеров.

Ждём поступлений

Законодательная дума края приняла поправки в бюджет на 2021, а также плановый период на 2022-23 годы. Бюджет края пополнится еще почти на семь миллиардов рублей. Деньги в основном пойдут на самые уязвимые сферы: систему здравоохранения и ремонт дорог.

Достойное наказание?

В Хабаровске вынесен приговор убийце. Весной 2020 года 49-летний хабаровчанин убил мужчину в Железнодорожном районе.

- Оперативники быстро сработали и смогли установить личность преступника. Им оказался 49-летний хабаровчанин, - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО. - Следствие выдвинуло версию, что жертва и преступник вместе выпивали, затем поссорились, и один нанес второму несколько ударов ножом. Мужчина умер сразу, его тело преступник перенес на пустырь и бросил.

Убийца отправится в колонию особого режима на 13 лет.