Итоги дня с «КП-Хабаровск»: Михаил Дегтярев проверил газ, стартовала запись в первый класс, а «СКА-Нефтяник» останется в большинстве

Итоги дня в обзоре "КП-Хабаровск" Фото: Комсомольская правда

Только кнут

Комсомольские газовщики получили нагоняй от врио губернатора Хабаровского края. Всё дело в том, что Горгаз, проводя проверку счетчиков, не смог получить доступ в некоторые квартиры. Из-за этого газоснабжение прервали у всего стояка, что и возмутило местных жителей. За эту неделю в приемную Михаила Дегтярева поступило около ста эмоциональных обращений от населения.

- Я считаю такое поведение коммунальных служб совершенно недопустимым. И это не единичные случаи. Это система. И система порочная. Я дал поручение юристам дать правовую оценку подобным действиям. По ее результатам будем предпринимать дальнейшие действия. Такого повторяться не должно, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

В первый раз

В краевой столице сегодня в полночь стартовала запись в первый класс. Как и всегда, событие вызвало ажиотаж. В первые полчаса было подано полторы тысячи заявлений. К обеду цифра выросла до 2 590. Заявления на зачисление в школу по прописке будут приниматься до 30 июня 2021 года.

Ещё поиграем

Туомас Мяяття остается на следующий сезон в хабаровской команде «СКА-Нефтяник». Также новый контракт подписан с лучшим бомбардиром завершившегося чемпионата Павлом Рязанцевым.

- Что касается остальных игроков, то костяк команды - он остается, - рассказал в эфире радио «КП-Хабаровск» пресс-атташе ХК «СКА-Нефтяник» Виталий Афанасьев. - Это Артем Бондаренко, Юрий Шардаков, Юрий Викулин, Василий Грановский - вся наша старая гвардия, вся в строю и продолжит выступления. Также остается голкипер Виктор Каменев. С Денисом Рысевым сейчас вопрос решается - у него закончился контракт, и сейчас ведутся переговоры.

Кроме того, ходят слухи о возвращении Максима Ишкельдина.

В мире животных

В селе Сарапульское (примерно 95 километров от Хабаровска) объявился амурский тигр. Заснять полосатого смог местный житель. Дикий кот лишь вышел на дорогу и, не найдя ничего интересного в автомобиле, в котором и сидел местный житель, ушёл восвояси.

Село Сарапульское находится в заболоченной зоне, где амурские тигры в основном не водятся. Обитать в такой местности краснокнижные хищники могут из-за нужды и недолго. Однако за минувшую зиму редкие коты отмечались здесь неоднократно.

А в зоосаде «Приамурский» пара бурых медведей стала родителями. У Маши и Балу 1 января родилась девочка весом в 500 гр. Уже сейчас она вовсю учится ходить и питается молоком матери.

- Увидеть новоиспеченную семью медведей можно ежедневно, они часто гуляют в вольере, - рассказали в зоосаде. - Однако точного времени прогулок нет, Маша сама решает, когда выходить на экспозицию.

Также, 17 марта в зоосаде пара серебристо-черных лис по кличке Нюрба и Вилюй принесла пять маленьких, пушистых и очень игривых лисят, а 7 марта на свет народились два козленка.