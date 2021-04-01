Туомас Мяяття и Павел Рязанцев остаются в «СКА-Нефтянике»: последние трансферные новости из Хабаровска Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Чемпионат, оказавшийся для «СКА-Нефтяника» «бронзовым» - завершен. Итоги подведены. Ясно, что год был очень непростой. Тут и коронавирус, и неоднократная смена главных тренеров, когда «ушли» Михаила Юрьева, пришел и ушел Михаил Свешников, пришел и ушел Ильяс Хандаев, уход из команды трех ведущих игроков: Эрика Петтерссона, Максима Ишкельдина и Алана Джусоева, смена руководства клуба - все это очень сильно ударило по когда-то непобедимому СКА из Хабаровска.

Так что третье место - очень неплохой результат для серьезно обновленного клуба. Но чемпионат уже дело прошлое, сейчас главное - что будет с командой в будущем сезоне, какие игроки уйдут, какие останутся и какие придут. Сейчас небольшая пауза - вновь приглашенный в команду Михаил Юрьев сейчас устраивает свои дела в Новосибирске, большинство игроков разъехалось отдыхать, тем не менее новости есть.

Первое - в «СКА-Нефтянике» остаются Туомас Мяяття, приглашенный в прошлом сезоне еще Михаилом Свешниковым. «Летучий финн» несмотря на все «но» провел очень неплохой сезон в хабаровской команде. Только одних результативных передач отдав 38 и заняв вторую строчку по стране среди лучших ассистентов. Когда мы разговаривали, а это было как раз после того, как прогремела новость о возвращении в Хабаровск Михаила Юрьева, Туомас недвусмысленно дал понять - он очень заинтересован в том, чтобы поработать с таким известным тренером как Юрьев.

Финна услышали. Как объявил в прямом эфире радио «КП» - Хабаровск» Виталий Афанасьев - пресс-атташе ХК «СКА-Нефтяник» - Туомас Мяяття остается на следующий сезон в хабаровской команде. Также новый контракт подписан с лучшим бомбардиром завершившегося чемпионата Павлом Рязанцевым. Несмотря на свой возраст (в мае форварду исполнится 40 лет), нападающий продолжает показывать выдающуюся игру и самое главное, делает это из года в год.

Вполне возможно, что в конце этой недели – начале следующей уже будут озвучены имена первых новичков Фото: Сергей ПЯТКОВ

- Что касается остальных игроков, то костяк команды - он остается, - рассказал в эфире радио «КП» Виталий Афанасьев. - Это Артем Бондаренко, Юрий Шардаков, Юрий Викулин, Василий Грановский - вся наша старая гвардия, вся в строю и продолжит выступления. Также остается голкипер Виктор Каменев. С Денисом Рысевым сейчас вопрос решается - у него закончился контракт, и сейчас ведутся переговоры.

Теперь переходим к самому интересному: возвращению в хабаровский СКА Максима Ишкельдина. У игрока закончился контракт с «Енисеем», и он пока взял своеобразную паузу. Есть слухи, что к полузащитнику присматриваются сразу несколько клубов, тот же столичный «Динамо», который в следующем сезоне решительно настроен все-таки стать чемпионом, несмотря ни на что, и сейчас серьезно укрепляет состав, покупая лучших игроков. Не секрет, что этого хоккеиста хотели бы видеть и в Хабаровске. Другой вопрос - захочет ли сам Максим возвращаться?

- Я думаю, это лучше спросить у самого Максима, - тактично улыбается пресс-атташе «СКА-Нефтяника». - Очень сложно говорить за человека. Есть такой нюанс как семейная ситуация. Не будем скрывать, что многие хоккеисты зависят от своих жен. И очень большое значение имеет - а хочет ли жена вернуться в Хабаровск. Чета Ишкельдиных в свое время жила в Красногорске, почти в Москве. Красноярск - город-миллионник с развитой инфраструктурой и прочими благами цивилизации, и поэтому тут однозначно сказать, что Максим готов или не готов - сложно.

Что касается второго хоккеиста, покинувшего «СКА-Нефтяник» год назад, Алана Джусоева - у того сейчас мысли заняты совсем другим. Его АИК вышел в финал элитсерии и готовится в жестком противостоянии с «Виллой» стать лучшим клубом Швеции. С большой долей вероятности, если АИК возьмет золото - Джусоев останется в королевстве еще на сезон. Но это опять-таки только предположения.

- Сейчас в клубе ведется серьезная селекционная работа, - отмечает Виталий Афанасьев. - Не хотелось бы оперировать слухами. Вполне возможно, что в конце этой недели - начале следующей уже будут озвучены имена первых новичков. И до окончания апреля все точки над i процентов на 95 будут расставлены.

Ждем, надеемся, верим и продолжаем болеть за наших. Тем более что задачи перед командой стоят самые серьезные - вернуть себе чемпионство. Хватит ли сил? Посмотрим.

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