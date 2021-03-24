Кто вы мистер Юрьев: биография, чем известен, почему ушел из «СКА-Нефтяника». Фото: ХФМР

КАМБЭК-СЮРПРИЗ

На этой неделе Хабаровск огорошили – Юрьев возвращается в «СКА-Нефтяник». Об этом на встрече с игроками клуба, сразу после того как «красно-черные» завоевали «бронзу» чемпионата России, заявил Михаил Дегтярев. Он же упомянул, что этого возвращения страстно желали как сами игроки, так и многочисленные болельщики армейцев со всего Дальнего Востока.

И это чистая правда. Накануне прошлого «коронавирусного» сезона с Юрьевым не продлили контракт. Причем наставник «СКА-Нефтяника» возглавлявший команду с октября 2011 года и завоевавший с ней четыре чемпионства подряд был не против продолжить карьеру в Хабаровске.

Кто вы мистер Юрьев: биография, чем известен, почему ушел из «СКА-Нефтяника» Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Против, было тогдашнее руководство региона. После того как ушла команда Шпорта, клуб на долгое время остался без президента – человека обязанного решать все проблемы команды (от покупки нового стола в раздевалку, до организации бытовых условий для игроков и многого, многого другого).

Еще во время регулярного чемпионата, после игры в Красноярске на пресс-конференции, Михаил Юрьев пытался обратить внимание руководства края на то, что у «СКА-Нефтяника» есть проблемы, а решать их некому. «Вы можете остаться без команды-чемпиона», заявил он тогда прямым текстом.

Кто вы мистер Юрьев: биография, чем известен, почему ушел из «СКА-Нефтяника» Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Его услышали. Президент появился, и… Юрьева попросили «на выход». Поговаривают что это решение «продавили» в национальной федерации ХСМ, которой «СКА-Нефтяник» и конкретное его главный тренер были как кость в горле. Вместе с Юрьевым СКА покинули несколько ведущих игроков – кто-то из них сейчас празднует «золото» в Красноярске, кто-то пытается завоевать медали в Швеции. Но главное - началась неразбериха с главными тренерами.

В «СКА-Нефтяник» пригласили легендарного Михаила Свешникова, который привел вместе с собой не менее легендарного Тони Линдквиста. Не проработав и месяца, оба тренера ухали восвояси, домой в Швецию. В этот момент в очередной раз менялось руководство клуба, и звезды бенди решили не рисковать.

После Юрьева, на должность главного тренера пригласили Михаила Свешникова Фото: Борис КОКУРИН

Затем был Ильяс Хандаев, который для того чтобы возглавить «СКА-Нефтяник» разорвал контракт с «Ак Барс-Динамо». Но и он не продержался до конца сезона. Как раз накануне полуфинала «красно-черные» остались вообще без тренера и тянули чемпионат на морально волевых. Спасибо, что смогли взять «бронзу». Действительно спасибо.

При этом команда вышла из сезона с множеством травм, истощенная физически, но полная надежд на реванш с Красноярском и Москвой. И тут как глоток свежего воздуха – Юрьев возвращается. Уже в этот четверг наставник прилетает в Хабаровск. В Иркутске болельщики горестно вздыхают, в Архангельске поглядывают в сторону Хандаева, Ульяновск строит глазки Пашкину, Кемерово многозначительно молчит.

Ильясу Хандаеву так и не удалось доработать сезон в Хабаровске Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

- Это радостная новость, - отметил Василий Грановский, капитан ХК «СКА-Нефтяник». – Это вправду очень хороший тренер, заслуженный тренер. Мы проработали с ним очень много лет, мы с ним сделали очень высокие результаты. Он знает каждого из нас, мы знаем его очень хорошо так что его возвращение – это очень хорошие новости для нас. Сейчас будем готовиться к следующему сезону, я думаю, Михаил Юрьевич подыщет дополнительных игроков, чтобы усилить нашу скамейку запасных, чтобы была рациональная замена, и мы могли проходить весь сезон равноценно. Так что готовимся к самым высоким результатам.

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН МИХАИЛ ЮРЬЕВ

Итак, кто такой Михаил Юрьев и за что его так ценят в России и Швеции. Свою карьеру он начинал в Новосибирске. Как он сам вспоминает – в детстве увлекался шахматами, вплоть до того что вместе с братом и отцом разбирал партии Карпова и Каспарова. Но хоккей с мячом все равно победил, и он стал игроком «Сибсельмаша», а затем и его капитаном и чемпионом страны.

Потом Юрьев поиграл в Шведском «Юсдале», опять вернулся в «Сибсельмаш», оттуда перешел в «Кузбасс». Кстати, любовь к шахматам пригодилась потом, когда после страшной травмы Юрьев перешел на тренерскую работу. Ему было всего 32 года – самый плодотворный возраст для хоккеиста и такой резкий поворот в карьере дался очень нелегко.

Кто вы мистер Юрьев: биография, чем известен, почему ушел из «СКА-Нефтяника» Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

В октябре 2011 года Юрьева пригласили в Хабаровск, а в августе 2012 он в первый раз возглавил сборную России по хоккею с мячом. За плечами молодого тренера был уже выигранный молодежный чемпионат мира, тогда он входил в команду Сергея Мяуса.

В 2013 и 2014 годах он приводит сборную к победе на Чемпионате мира, а за тем в 2015 году уходит с поста формулировкой «по собственному желанию». Тем не менее, в 2017 году он опять становится главным тренером сборной страны и «берет» еще два чемпионата мира, чтобы снова уйти непобежденным.

Как объяснял сам Юрьев, руководство сборной мешало ему нормально заниматься «СКА-Нефтяником». После этого хабаровский клуб четыре раза подряд становится чемпионом России.

Кто вы мистер Юрьев: биография, чем известен, почему ушел из «СКА-Нефтяника» Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

ДОСТИЖЕНИЯ:

Как игрок:

Чемпион России: 1994/95

Серебряный призер чемпионата России: 1993/1994, 1996/1997

Финалист Кубка России: 1993/1994

Бронзовый призер Кубка России: 1998/1999

Чемпион РСФСР: 1986, 1988

Бронзовый призер Международного турнира на призы Правительства России: 1994

Чемпион мира среди молодежных команд: 1990

Чемпион мира среди юниоров: 1986

В списке 22-х лучших игроков сезона: 1993, 1994.

Как тренер:

Чемпион России: 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20

Бронзовый призер чемпионата России: 2015/16

Обладатель Кубка России: 2014, 2016, 2017, 2018

Финалист Кубка России: 2015

Обладатель Суперкубка России: 2015, 2017 (весна), 2019, 2020

Финалист Суперкубка России: 2017 (осень)

Финалист Кубка мира: 2019

Обладатель Кубка губернатора Хабаровского края: 2019

Чемпион мира: 2013, 2014, 2018, 2019

Победитель Турнира четырех наций: 2017

Серебряный призер Турнира четырех наций: 2018

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- «Да простит меня Алмаз, я не хотел, чтобы он забивал»: Павел Рязанцев, ставший лучшим снайпером чемпионата России. Форвард «СКА-Нефтяника» рассказал о том, что важно для нападающих, непростом сезоне, новом главном и планах на будущее (подробнее)

- Камбэк года: Михаил Юрьев возвращается в Хабаровск и может занять пост главного тренера. В четверг наставник с мировым именем прилетает в столицу региона и проведет переговоры с руководством клуба (подробнее)

- Павел Рязанцев из хабаровского «СКА-Нефтяника» стал лучшим снайпером чемпионата России. Форвард хабаровских армейцев на один мяч обошел нападающего «Енисея» - Алмаза Миргазова (подробнее)

В ТЕМУ:

- И все-таки на пьедестале: «СКА-Нефтяник» завоевал бронзу чемпионата России, обыграв «Водник» со счетом 4:2. В конце встречи команда из Архангельска усилила нажим, но хабаровчане сумели удержать преимущество (подробнее)

- Ильяс Хандаев покинул пост главного тренера хабаровского «СКА-Нефтяника». В клубе ведут переговоры и ищут нового наставника для команды (подробнее)

- Пятый Суперкубок наш! Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл в титульном матче московское «Динамо» со счетом 4:2. Хабаровские армейцы наконец подобрали ключ к обороне «бело-голубых» и одержали уверенную победу (подробнее)