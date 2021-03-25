«Испытываю целую бурю разных эмоций»: Михаил Юрьев о возвращении в «СКА-Нефтяник» Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Утром Михаил Юрьев по приглашению Михаила Дегтярева прилетел в Хабаровск, встретился с руководителем региона и затем отправился в арену «Ерофей», где подписал контракт и рассказал о своем возвращении в команду. Соглашение с главным тренером рассчитано на год, но, как уверили в руководстве клуба - это стандартная форма, и его, конечно, можно будет продлить.

- На самом деле я испытываю целую бурю разных эмоций, - поделился Михаил Юрьев, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник». - Мне сегодня очень непросто говорить, но я не чувствую, что я куда-то уезжал. Год пролетел быстро, пандемия сделала свое дело, мы все сидели, так же, как и вы, по домам, так что разлука показалась не длинной. До новых встреч на «Ерофей Арене»!

Несмотря на изоляцию в Новосибирске, Михаил Юрьев признался, что очень тщательно следил за тем, как развивается хоккей с мячом. Отслеживал не только суперлигу, куда по праву входит «СКА-Нефтяник» - команда, которой он руководит с небольшим перерывом с 2011 года, но и высшую лигу, и даже игры детских команд.

- Несмотря на то, что команды у меня не было, я все равно оставался в профессии, смотрел, анализировал чемпионаты, - признался Михаил Юрьев. - В любом случае я из спорта никуда не уходил. Конечно, я встречусь с ребятами, которые сегодня будут в «Ерофей Арене», пообщаюсь с ними.

Что касается целей и задач, которые в этом сезоне будет ставить перед собой хабаровская команда - они самые амбициозные.

- У нас сейчас лучший тренер, и много лучших в мире игроков, поэтому, конечно, мы будем ставить перед собой самые высокие цели, - подчеркнул Александр Никитин, президент ХК «СКА-Нефтяник». - Здесь я могу гарантировать и по поручению Михаила Дегтярева, и от нас как руководства клуба, что мы со своей стороны сделаем все возможное и даже где-то невозможное для того, чтобы обеспечить нашу команду всем необходимым, что требуется для достижения этих высоких показателей. Мы все сделаем, а что касается более детальных планов, я думаю, что Михаил Юрьевич озвучит их через какое-то время.

Также президент клуба отметил, что уже обговаривал с Юрьевым то, что новое руководство команды хочет видеть в Хабаровске именно развитие собственной хоккейной школы.

- При всем уважении к легионерам, - поделился Александр Никитин. - Для нас приоритет - это хабаровская хоккейная школа. Мы бы хотели видеть развитие детского хоккея в Хабаровске, где бы наши детишки могли бы получать лучшие знания в этой области. И мы выразим надежду, что Михаил Юрьевич в этой работе тоже поможет, как с точки зрения воспитательного процесса наших будущих звезд, так и с точки зрения построения тренерской деятельности. Такой ориентир тоже нами задан, и мы будем в этом направлении двигаться.

Что касается основной команды - главному тренеру предстоит множество работы. Не со всеми игроками он пока знаком, и в ближайшее время рассчитывает разобраться с составом.

- Надо поговорить с ребятами - кто останется в команде, кто нет, - отметил наставник «красно-черных». - У кого заканчиваются контракты, какие у игроков планы, а из этого будем исходить. Насколько необходимо доукомплектовываться, или достаточно тех, кто есть сейчас. Если в этом будет необходимость, я будут просить руководство, чтобы вернули кого-то из ребят в команду из тех, кто в ней был еще недавно, нежели набирать новых хоккеистов. Приоритет будет в эту сторону. Но сначала надо разобраться с тем, что есть, и потом делать какие-то шаги. Ну и, конечно, надо поговорить с тренерами молодежной команды - потому что есть ребята, которым надо дать шанс проверить себя.

Что касается Павла Рязанцева, который стал лучшим снайпером завершившегося чемпионата России, то Михаил Юрьев отметил, что хоккеист на протяжении очень многих лет держит тот уровень, на который он вышел еще в молодые годы.

- У него не было сильных провалов по результативности, - отметил главный тренер «СКА-Нефтяника». - То, что Павел на эмоциях и прежде всего на мастерстве показал такую результативность, для людей, которые его не очень хорошо знают, наверное, удивительно, но для меня это не что-то из ряда вон выходящее. Паша очень сильный хоккеист. К тому же он позапрошлый сезон провел в Швеции и тоже определенного опыта набрался, все это пошло ему на пользу. Только можно порадоваться, что Павел в столь зрелом возрасте показывает столь результативный хоккей.

Напомним, что новость о возвращении в Хабаровск Михаила Юрьева озвучил Михаил Дегтярев во время встречи с командой, только что завершившей игры в чемпионате России. Он поздравил игроков «СКА-Нефтяника» с бронзовыми медалями и затем буквально огорошил всех собравшихся новостью о новом-старом главном тренере.

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