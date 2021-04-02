Итоги дня с «КП-Хабаровск»: плюс три контракта с хоккеистами, беглянка из Приморья, награждение «Клиники года»

Итоги дня в обзоре "КП-Хабаровск" Фото: Комсомольская правда

Костяк сохранился

Пресс-служба «СКА-Нефтяник» обновила список хоккеистов на грядущий сезон. На сегодняшний день известно, что в клубе остаются Туомас Мяяття, Павел Рязанцев, Артем Бондаренко, Юрий Шардаков, Юрий Викулин, Василий Грановский и голкипер Виктор Каменев. Кроме того, свежие контракты подписаны с Юрием Бондаренко, Максимом Рязановым и Алексеем Торгонским.

Также, сейчас в клубе предлагают выбрать того, кто будет достоин золотого шлема - награды лучшему игроку команды по итогам прошедшего сезона.

- Начало традиции определять лучшего игрока команды по итогам сезона было положено в 2001 году, - рассказал пресс-атташе «СКА-Нефтяника» Виталий Афанасьев. - За предыдущие 19 лет почетного звания от болельщиков команды были удостоены 14 хоккеистов.

Подробности о процедуре голосования можно найти здесь.

Нас не догонят!

Семнадцатилетняя Евгения К. сбежала из дома в Приморском крае в марте 2021 года. Поначалу девушка добралась до Еврейской автономной области. Евгению объявили в розыск, а 4 марта ее нашла инспектор по делам несовершеннолетних в поселке Бира. Бойкую девушку поместили в социально-реабилитационный центр Биробиджана, откуда девушка вскоре сбежала.

Добежать Евгении удалось до Белгородской области. 25 марта подростка нашли. По информации источников, девушка цела и невредима, преступлений в отношении нее совершено не было. Сейчас с ней будут работать психологи и специалисты. Вскоре бунтарку отправят домой, в родной Приморский край.

Внимание, конкурс!

В преддверии Дня космонавтики на сайте «Комсомольская правда» - Хабаровск» стартовало голосование за лучший детский рисунок в рамках конкурса «За пределами Земли».

Принять участие могут дети трех возрастных категорий: до 6 лет, с 6 до 10 лет, и с 10 до 16 лет. Количество участников не ограничено. Работы принимаются с 26 марта, голосование активно с 1 по 14 апреля. Голосовать можно один раз за сутки.

Подробности об участии и голосовании можно почитать здесь.

Кроме того, сегодня были подведены итоги регионального этапа федерального конкурса «Клиника года – 2021», организованного медиагруппой «КП»-Хабаровск». Лучшее медицинское учреждение выбирали жители Хабаровского края.