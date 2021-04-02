Еще трое хоккеистов подписали контракты со «СКА-Нефтяником» Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Мы уже писали, что «летучий финн» Туомас Мяяття и лучший снайпер прошедшего чемпионата Павел Рязанцев заключили новые соглашения с хабаровским клубом. Также в клубе остаются Артем Бондаренко, Юрий Шардаков, Юрий Викулин, Василий Грановский и голкипер Виктор Каменев.

Сегодня, как и обещали в пресс-службе «красно-черных», в списке «сверхсрочников» появились новые фамилии. Это Юрий Бондаренко (тот, который не брат Артема), Максим Рязанов (не родственник Павла) и Алексей Торгонский.

- Для самого юного из названных игроков - Алексея Торгонского, которому 20 апреля исполнится 22 года - минувший сезон в составе «СКА-Нефтяника» получился наиболее успешным в карьере, - отмечает Виталий Афанасьев, пресс-атташе «СКА-Нефтяника». - В чемпионате страны он провел 32 матча из 33-х сыгранных, в которых забил семь мячей и сделал десять результативных передач.

Что касается Юрия Бондаренко, то он готовится провести уже седьмой сезон за хабаровскую команду. Как подчеркивают в клубе, 26-летний защитник уже сыграл за армейцев 200 официальных матчей, из них 139 в чемпионатах страны.

Однако самым опытным в этой троице является Максим Рязанов. 31-летний уроженец Хабаровска сыграл за команду из своего родного города уже десять сезонов и провел за команду 369 официальных матчей.

Ждем дальнейших подробностей о пополнении состава, а пока в клубе предлагают выбрать того, кто будет достоин золотого шлема - награды лучшему игроку команды по итогам прошедшего сезона.

- Начало традиции определять лучшего игрока команды по итогам сезона было положено в 2001 году, - рассказал Виталий Афанасьев. - За предыдущие 19 лет почетного звания от болельщиков команды были удостоены 14 хоккеистов.

Абсолютным рекордсменом является полузащитник Максим Ишкельдин, трижды (в 2017, 2018, 2019 годах) удостаивавшийся подобного звания. По два аналогичных титула имеют нападающий Евгений Стеблецов (2001 и 2011 годы), полузащитники Михаил Клянин (2002 и 2003 годы) и Анатолий Суздалев (2004 и 2007 годы), а также вратарь Виктор Яшин (2010 и 2012 годы).

В клубе отмечают, что в этом году голосование пройдет в два этапа.

- На первом все желающие должны в срок до 8 апреля отправить на электронный адрес skabandy47@mail.ru имена пятерых лучших, по их мнению, игроков команды в порядке убывания (1, 2, 3, 4, 5 места), - подчеркивают в пресс-службе «СКА-Нефтяника». - За первое место претенденту будет начислено пять баллов, за второе - четыре, за третье - три и так далее. Во второй этап пройдут три игрока, набравшие наибольшее количество баллов. К голосованию будут приниматься только те анкеты, в которых будет указано не менее пяти хоккеистов.

Чтобы исключить мошенничество, письма, отправленные одним и тем же пользователем, но с разных ящиков, к рассмотрению приниматься не будут. Имя лучшего игрока команды будет определено в результате голосования, которое пройдет в прямом эфире одного из хабаровских телеканалов.

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