Итоги дня с «КП»-Хабаровск»: пожар в «Броско», восьмимесячный ребенок поучаствовал в марафоне, а виновные получат по заслугам

Итоги прошедшего дня - в обзоре «Комсомольской правды – Хабаровск» Фото: Комсомольская правда

Это все ваши гаджеты виноваты!

Вчера в ТРЦ «Броско Молл» произошел пожар. Из здания пришлось эвакуировать около 800 человек.

- В ходе проведения разведки пожарные обнаружили источник запаха и задымления, - рассказали в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю. - Это был бывший в употреблении мобильный телефон, который находился в одной из мусорных корзин на первом этаже здания. По предварительным данным, в нем произошло замыкание и возгорание корпуса аппарата и мусора.

Выяснилось, что источник дыма был найден и потушен до приезда пожарных. Пострадавших в ходе происшествия нет. Все службы среагировали оперативно и эффективно.

Спорт с пеленок

На традиционном марафоне «Мяо-Чан», который прошел вчера в поселке Горный, спортивную карьеру начал восьмимесячный Семен Козадаев. К участию в марафоне малыша, естественно, привлекла мама. Комментировать это событие сам юный спортсмен не стал, ведь еще не умеет разговаривать. А вот мама Семена объяснила, почему решила начать развивать у сына любовь к спорту с такого раннего возраста.

- Я сама занимаюсь спортивным ориентированием с пятого класса школы. Это не только мое хобби, а, можно сказать, образ жизни. Являюсь мастером спорта России, как и мой муж Никита, с которым я познакомилась на спортивных сборах. Я не раз принимала участие в лот-марафонах на дистанции 50 километров. В этом году такой возможности не было - я в декрете, восьмимесячный сын на руках. Муж участвовал сам по себе, а наши бабушка и дедушка являются организаторами этого мероприятия, так что оставить ребенка было не с кем. Ну я и подумала - надо Семена не только на тренировки с собой брать, а уже и на соревнования. Вот и решила поучаствовать в таком забеге, - рассказала «КП»-Хабаровск» Александра Козадаева.

Наказание найдет преступника

Появились новые подробности в двух громких делах 2018 года. Так, хабаровским криминалистам удалось раскрыть убийство в Николаевске-на-Амуре. В 2018-м в собственной квартире был убит пенсионер. Дело сразу завело следователей в тупик. Однако, убийцу все же удалось вычислить. Им оказался 35-летний местный житель. Криминального альпиниста задержали и поместили под стражу, обвинив сразу по двум статьям уголовного кодекса: «Убийство» и «Разбой». Суд длился недолго - доказательства, собранные следователями и криминалистами, говорили сами за себя. Преступник получил 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

А хирург и медицинская сестра, действия которых привели к смерти 37-летней хабаровчанки, пойдут под суд. В 2018 году мать троих детей обратилась к специалистам пластической хирургии, но пережить операцию не смогла. Уже на операционном столе пациентке стало плохо. Как показало вскрытие, виной всему была аллергия на некоторые препараты, причем врачи должны были об этом знать. В отношении генерального директора АО «АМК «Региомед» (именно в эту фирму обратилась погибшая женщина) в суд направлено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» (у фирмы, как удалось выяснить следователям, отсутствовала лицензия). Суд назначил директору штраф.