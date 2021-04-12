«На победу не наиграли, но на ничью – могли»: Сергей Юран прокомментировал поражение от «Нижнего Новгорода» Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

В целом, если не смотреть на результат, игра получилась очень неплохой. Хабаровчане могли забивать, но не вышло, к тому же игру пропускали трое ключевых игроков «красно-синих»: травмированные Дмитрий Барков и Кирилл Большаков, а также схлопотавший в прошлой игре абсолютно нелепое удаление Максим Мартусевич.

Если кто не помнит - в игре с «Енисеем», после назначения штрафного, полузащитник «красно-синих» пытался пнуть мяч соперникам, а попал в арбитра, прямо в грудь. Тот, недолго думая, достал из кармашка красную карточку и отправил Максима восвояси. Обиделся, ну а кто бы, с другой стороны, стал спускать такое? Как бы то ни было, этот матч хабаровчанам пришлось играть с теми, кто остался.

- Два разных тайма получились, потому что изначально планировалось и требовалось в первом тайме играть агрессивнее в атаку, - отметил после матча Сергей Юран, главный тренер «СКА-Хабаровска». - Мы все сделали наоборот почему-то. В первом тайме какая-то боязнь. Да, команда «Нижний Новгород» ставит задачу, да, есть уровень футболистов. Но играем дома, чего бояться? Наоборот, надо играть в атаку. Во втором тайме уже поправки сделали, играли в атаку.

Но наиграть хотя бы на ничью, к сожалению, не вышло, хотя СКА моментами был очень близок к голу.

- В целом, я думаю, могли мы как минимум в ничью сыграть, но вот эта ошибка бестолковая, в том плане, что игрок «Нижнего Новгорода» получает мяч на своей половине поля, он делает движение в атаку, доходит до штрафной и делает передачу. Настолько это так просто. Индивидуальные ошибки, детские. Конечно, хочется побеждать, но здесь, я думаю, что мы, скорее всего, на победу не наиграли, но на ничью могли, - комментирует игру Сергей Юран. - Были хорошие удары, но почему-то добивания нет. Хотя было сказано, что поле влажное после дождя, любой удар - отскок. Это и у своих ворот надо контролировать. Ну и, естественно, играть максимально, доигрывать моменты в атаке. Это то, что мы в принципе не сделали, поэтому проиграли.

Как надеется главный тренер хабаровчан, Дмитрий Барков сможет выйти уже на следующую игру, восстановившись после сильного ушиба, Большакова пока осматривают врачи, и сказать, когда он появится на поле, сложно. Следующий матч хабаровские армейцы проведут на выезде с московским «Чертаново». Игра состоится в субботу, 17 апреля.

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