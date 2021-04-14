Матч «Чертаново» - «СКА-Хабаровск» будет судить первая женщина-арбитр в ФНЛ Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Чего только со «СКА-Хабаровском» не происходит в последнее время, теперь еще один эксперимент – ближайший матч в Москве будет судить женщина-арбитр, первая в Футбольной национальной лиге.

- Анастасия Пустовойтова, арбитр ФИФА, назначена на матч 37-го тура ФНЛ между «Чертаново» и «СКА-Хабаровск», - сообщили в пресс-службе хабаровского клуба. - Для 40-летней москвички эта игра будет первой в ФНЛ. Ранее она работала только на матчах Олимп-ПФЛ и в турнирах молодежных команд Российской Премьер-Лиги.

Собственно Анастасия Пустовойтова считается одним из лучших арбитров Европы, как пишут некоторые СМИ, в позапрошлом году она блестяще отработала в финале женской Лиги чемпионов, рассудив матч французского «Леона» и испанской «Барселоны», а в прошлом сезоне судила полуфинальную встречу ПСЖ и «Лиона».

Так что нет никаких причин считать что грациозная барышня не справится с играми Футбольной национальной лиги. Тем более что те, кто работал с Анастасией рассказывают, что она не очень любит без причины размахивать на поле карточками разных цветов, что, учитывая последние события, не может не радовать хабаровских болельщиков. Однако Анастасия не переносит нецензурную брань, за что вполне способна показать «красную» нарушителю.

- Восьмого марта 2020 года Пустовойтова была назначена резервным рефери на матч Чемпионата России между «Локомотивом» и «Ахматом». Так что она же стала первой женщиной-судьей в РПЛ, - отметили в ФК «СКА-Хабаровск». - В сезоне 2017/2018 года Анастасия в качестве главного арбитра отработала матч в Хабаровске между молодежными командами СКА и «Краснодара». Та встреча завершилась со счетом 0:0, при этом Пустовойтова лишь по разу «наградила» соперников желтыми карточками.

Помогать Пустовойтовой в матче «Чертаново» - «СКА-Хабаровск» будут Андрей Кужелев и Павел Новиков, инспектором матча станет Александр Колобаев, делегатом - Евгений Летин.

СПРАВКА КП:

Анастасия Пустовойтова и сама очень неплохой футболист. Девушка настоящий профессионал и даже входила в список 33-х лучших футболисток сезона 1999 года. С 2000 по 2003 годы она выступала за клуб «Рязань-ТНК», вместе с которым стала чемпионкой России. С 2003 по 2004 играла в «Россиянке».

С 1996 по 1998 год выступала за молодежную сборную, с 1998 по 2003 год защищала цвета национальной сборной России. В ее составе ездила на чемпионат Европы (2001) и на чемпионат Мира (2003).

В 2005 году Анастасия была администратором мужского футбольного клуба «Динамо» (Москва), а с 2010-го в течение нескольких лет работала в команде начальником отдела проведения соревнований.

После завершения игровой карьеры стала судьей и обслуживала матчи женского чемпионата и Кубка России. С 2009 года работает на женских международных турнирах. Судила матчи футбольного турнира на Универсиаде 2009, матчи юниорского чемпионата Европы 2010, отборочные матчи на юношеский чемпионат Европы 2012 и чемпионаты Европы 2013 и 2017.

В 2010 году Российский футбольный союз признал ее лучшим судьей России среди женщин.

23 марта 2012 года впервые в России стала судьей мужского матча. По итогам сезона 2011/12 вновь получила премию «Лучший арбитр России среди женщин» от РФС. Вошла в топ-10 лучших женщин-судей 2017 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

В 2019 году судила финал женской Лиги чемпионов.

19 сентября 2019 года была включена в список арбитров, которые будут обслуживать матчи ПФЛ.

Понаблюдать Матч «Чертаново» — «СКА-Хабаровск» пройдет в Москве 17 апреля и начнется в 15:00 по местному времени (22:00 по Хабаровскому).

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