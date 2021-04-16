Растим своих: молодежь «СКА-Хабаровска» будет играть в Профессиональной футбольной лиге Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Сколько уже говорили, что в Хабаровске есть ощутимый провал в подготовке футболистов. Талантливая молодежь проходит обучение в академии клуба, неплохо выступает на различных чемпионатах и первенствах, а затем уходит в другие клубы набираться игрового опыта и зачастую уже не возвращается.

Брать таких «юных Пеле» в основу «СКА-Хабаровска» не выходит. Слишком велика разница в мастерстве опытных уже поигравших на своем веку футболистов и неопытных, пусть и талантливых спортсменов. Выпусти таких на поле во время игры первенства Футбольной национальной лиги - их попросту сомнут. А сажать на лавку - не вариант, так они точно растеряют все навыки.

Выход - зайти со своей «молодежкой» в лигу попроще, например в ПФЛ. Команды там играют очень неплохие, с перспективой повышения в классе, борьба идет нешуточная. А набравшись практики можно уже попробовать себя и в «основе». Задача была озвучена еще в прошлом году и на днях успешно решена. Как сообщили в клубе, в следующем сезоне команда «СКА-Хабаровск-М» примет участие в первенстве Профессиональной футбольной лиги. Идею активно поддержали в правительстве региона.

- Это то самое недостающее звено в подготовке местных футбольных кадров, - отметил Алексей Кандалинцев, генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск». - Теперь у нас будет команда, где выпускники нашего центра подготовки смогут получать игровой опыт и прогрессировать, чтобы в будущем бороться за попадание в главную команду «СКА-Хабаровск». Впереди большая работа. Необходимо подготовить пакет документов для получения лицензии в РФС, определиться с составом и тренерским штабом, перераспределить обязанности между персоналом клуба. Но мы к этому готовы, ведь идею вынашивали не один год.

Для справки: в первенстве Профессиональной футбольной лиги выступают более 60 клубов, разделенных на четыре группы, победители которых выходят в ФНЛ. В какую именно из групп войдет «СКА-Хабаровск-М», станет известно позднее.

Болельщики «красно-синих» такую инициативу клуба поддержали. Однако любители футбола, особенно из Комсомольска-на-Амуре, вспоминают еще и про злосчастную «Смену». Которая долгое время сражалась в первенстве ПФЛ, а потом из-за отсутствия финансирования просто умерла, а игроки разъехались по другим клубам.

- Куда смотрят власть имущие Комсомольска? Верните большой футбол в город. «Амур» убили. «Амурсталь» хоккейную, теперь «Смену», - пишет в комментариях Роман Нечаев. - Город особого президентского внимания. Позорище! Верните профессиональный игровой спорт в город.

Со своей стороны хочется отметить, что чем больше профессиональных команд в регионе, тем выше конкуренция и тем лучше результаты. Посмотрим, может у тех, кто принимает такие решения, дойдут руки и до других городов в части возрождения футбола и не только его.

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