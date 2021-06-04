«С обвинением я не согласна»: суд над Ольгой Тен начался в Хабаровске. Фото: скриншот с телевизионного сюжета.

Сегодня, 4 июня, в Железнодорожном суде Хабаровска начался суд над бывшей главой управления образования города Ольгой Тен. Чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

- В 2017 году Ольга Тен дала заведомо незаконные указания своим подчиненным о включении в список состава делегации детей, направленных в экспедиционную поездку в японский город Мусасино, несовершеннолетнего родственника заместителя мэра Хабаровска, который участия в экологической экспедиции по реке Хор не принимал. При этом исключив из списка, ввиду его ограниченности, школьника, - рассказала Анастасия Теплова, помощник прокурора Железнодорожного района Хабаровска.

Ольга Тен свою вину не признала. Об этом она откровенно заявила в комментарии ГТРК «Дальневосточная».

- С обвинением я не согласна. Все нормативно-правовые документы, которые позволили школьникам поехать в данные поездки, мной не подписывались. Наши специальные органы и выяснят, кто виновен в данном преступлении, - сказала Ольга Тен, экс-начальник управления образования Хабаровска.

Кроме того, в 2018 году произошел еще один эпизод. Чиновница отправила за бюджетные деньги в летний лагерь Харбина (КНР) родственника своей знакомой. Хотя по всем правилам в лагерь должны были поехать только победители акции «Мы вместе!». По японским каникулам в городском бюджете по вине чиновницы образовалась дырка в 62 тысячи рублей, а по китайским - в 27 тысяч рублей.

Первая встреча в суде прошла без потерпевших. Пока судебное заседание проходит в закрытом режиме. Это объясняется тем, что подсудимая недавно перенесла тяжелое хроническое заболевание и «волнения ей ни к чему». Однако во время первого заседания подсудимая выглядела бодро.

- Чувствую себя хорошо, - с улыбкой призналась Ольга Тен журналистам ГТРК «Дальневосточная».

Как сообщила старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева, подсудимой грозит до четырех лет тюрьмы.

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