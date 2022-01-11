«Только внутренности остались»: волки загрызли домашнюю собаку в ЕАО

Нападения волков ставят под угрозу мирную жизнь поселка Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Информация об ужасающем нападении волков появилась в сети накануне. Судя по кадрам, активно распространяющимся в соцсетях и мессенджерах, кто-то буквально на кусочки разорвал собаку, живущую в будке во дворе одного из домов поселка. Автор видео утверждает, что это могли быть волки и местным жителям стоит обезопасить своих питомцев и самих себя.

- Сняли собаку с цепи, не побоялись здорового пса, который сидит в вольере, он ничего сделать не мог, потащили, рвали… Вот, что от собаки осталось. В поселок заходят, скоро вообще обнаглеют, - рассказывает мужчина на разлетевшемся по интернету видеоролике.

По утверждению местных жителей, это не первый случай нападения волков на питомцев. Жертвами становятся как домашние, так и бродячие животные. По рассказам свидетелей, хищники орудуют в поселке уже третий год. В этот раз все началось осенью, когда первыми стали пропадать козы, а с приходом холодов волки перешли на собак. Данную информацию также подтвердили в администрации поселка.

Ранее люди надеялись, что собаки будут сторожить их дома. Теперь же они в отчаянии, что некому охранять их питомцев. Бираканцы запрещают родственникам приезжать в гости, а также боятся выходить на улицу, опасаясь за собственную жизнь. Отловом разгулявшихся волков должна заниматься компания «Сутара», которой руководит хабаровчанин Константин Михалик. Он рассказал, что в данный момент проводятся оперативные мероприятия по поимке хищника, расставлены ловушки и капканы на подходе к поселку. По утверждению директора, поймать волков до сих пор не удавалось из-за плохих погодных условий.

Тем не менее, несмотря на жалобы жителей, в прокуратуре ЕАО и администрации Облученского муниципального «КП» - Хабаровск» рассказали, что обращения от граждан с жалобами на хищников к ним не поступают.

- Мы увидели в СМИ информацию про инцидент в поселке Биракан. Сообщение приняли к сведению. В рамках мониторинга средств массовой информации, возможно, будем проводить проверку, сейчас материалы находятся у руководства, - рассказала «КП» - Хабаровск» Жанна Крепкогорская, старший помощник прокурора ЕАО.

Остается надеяться на то, что ситуацию с хищниками возьмут на контроль и подобных случаев больше не повторится.

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