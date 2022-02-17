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Общество17 февраля 2022 11:08

«Пять лет получала отказы»: Анна Денисенко из ЕАО стала участницей музыкального шоу «Новая звезда»

20-летняя студентка из ЕАО выступит на всероссийском вокальном конкурсе
Илья ФЕДУЛОВ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Анна Денисенко из ЕАО выступит на всероссийском музыкальном шоу. Фото предоставлено героем публикации

Анна Денисенко из ЕАО выступит на всероссийском музыкальном шоу. Фото предоставлено героем публикации

Анна Денисенко, 20-летняя студентка родом из ЕАО, представит свой родной регион в седьмом сезоне всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда» на федеральном телеканале «Звезда». Девушка узнала об этом конкурсе, когда ей было 16, и на протяжении пяти лет усердно подавала заявки с видеозаписями своих выступлений на почту проекта. В 2021 году Анне наконец ответили и пригласили на конкурс в качестве участницы.

«ШЛА К ЭТОМУ ПЯТЬ ЛЕТ»

Анна Денисенко из ЕАО выступит на всероссийском музыкальном шоу. Фото предоставлено героем публикации

Анна Денисенко из ЕАО выступит на всероссийском музыкальном шоу. Фото предоставлено героем публикации

- Мое любимое число - семь, я очень рада, что попала именно в седьмой сезон. Видимо, не случайно мне пришлось ждать пять лет. Съемки проходили еще в декабре 2021 года. Я долго к этому стремилась, долго к этому шла. Наконец меня приняли, чему я очень рада - поскольку это огромный опыт, полезные знакомства и шанс открыть себя с другой стороны. Нахождение на съемочной площадке такого проекта - это вообще отдельный мир и новая Вселенная для меня, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Денисенко.

На шоу "Музыкальная интуиция". Фото предоставлено героем публикации

На шоу "Музыкальная интуиция". Фото предоставлено героем публикации

Девушка уже во второй раз участвует в телевизионных проектах. Впервые она отметилась на шоу «Музыкальная интуиция на ТНТ» в 2021 году. Анна тогда попала в финал и спела дуэтом с Сергеем Жуковым из группы «Руки вверх».

Анна Денисенко даже спела дуэтом с Сергеем Жуковым из группы "Руки вверх". Фото предоставлено героем публикации

Анна Денисенко даже спела дуэтом с Сергеем Жуковым из группы "Руки вверх". Фото предоставлено героем публикации

- Раскрывать подробности о съемках в нынешнем проекте я не могу. Но буду рада поддержке от зрителей, особенно от земляков. На конкурсе я представляю родную ЕАО - родилась я в Облучье и прожила там девять лет. Затем переехала в Биробиджан, где прожила еще девять лет, до переезда в Москву. Поэтому у меня есть сразу две малых родины. Надеюсь, что мне удалось достойно представить свой регион. Уже скоро будут эфиры.

Из личного архива. Фото предоставлено героем публикации

Из личного архива. Фото предоставлено героем публикации

Шоу начнут показывать с 9 апреля 2022 года. В каком выпуске будет петь Анна, вокалистка еще сама не знает. Также она не может рассказать, с какой песней будет выступать. В этом году в шоу выберут одного победителя, который получит денежный приз. На данный момент состоялся первый этап, по результатам которого жюри отобрало половину участников во второй финал. За остальных SMS-ками проголосуют зрители.

Из личного архива. Фото предоставлено героем публикации

Из личного архива. Фото предоставлено героем публикации

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Анна Денисенко обучалась в Школе искусств Облучья и в детской музыкальной школе Биробиджана по двум специальностям - народный и эстрадно-джазовый вокал. В 2022 году девушка выпустится из московского «Института Современного Искусства». Там она учится на эстрадно-джазовом факультете по специальности «сольное пение». Девушка поет в различных жанрах и стилях: эстрада, джаз, академический и народный вокал, романс, арии из мюзиклов. Также Анна поет в народном ансамбле и пишет свои песни.

Анна поет. Фото предоставлено героем публикации

Анна поет. Фото предоставлено героем публикации

- Главным вдохновителем для меня является Барбара Стрейзанд - это пример мультичеловека, который может все. Я также хочу уметь все: сниматься в кино, играть в мюзиклах, работать в модной индустрии, чем я уже начала заниматься. Хочу всем творчеством овладеть в этой жизни, по возможности. Также восхищаюсь Анной Пингиной, это исполнительница в жанре фолк, по типу Пелагеи.

Девушка пробует себя и в моде. Фото предоставлено героем публикации

Девушка пробует себя и в моде. Фото предоставлено героем публикации

Ко всему прочему, Анна Денисенко участвовала во всероссийских Дельфийских играх, была в составе творческой делегации ЕАО на Восточном экономическом форуме, а также представляла Россию на фестивале в Киото (Япония).

Из личного архива. Фото предоставлено героем публикации

Из личного архива. Фото предоставлено героем публикации

Напомним, ранее Таисия Комарова родом из села Найхин Хабаровского края заняла третье место в международном детском вокальном конкурсе «Ты супер!» на канале НТВ. Пятнадцатилетняя девушка стала настоящей звездой на малой родине и в детском доме №37 родного села. Таисия прошла долгий и сложный путь к победе. Это произошло в том числе благодаря сотрудникам учреждения, которые поддерживали талантливую исполнительницу и дали ей путевку в жизнь.

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