«Пять лет получала отказы»: Анна Денисенко из ЕАО стала участницей музыкального шоу «Новая звезда»

Анна Денисенко из ЕАО выступит на всероссийском музыкальном шоу. Фото предоставлено героем публикации

Анна Денисенко, 20-летняя студентка родом из ЕАО, представит свой родной регион в седьмом сезоне всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда» на федеральном телеканале «Звезда». Девушка узнала об этом конкурсе, когда ей было 16, и на протяжении пяти лет усердно подавала заявки с видеозаписями своих выступлений на почту проекта. В 2021 году Анне наконец ответили и пригласили на конкурс в качестве участницы.

«ШЛА К ЭТОМУ ПЯТЬ ЛЕТ»

Анна Денисенко из ЕАО выступит на всероссийском музыкальном шоу. Фото предоставлено героем публикации

- Мое любимое число - семь, я очень рада, что попала именно в седьмой сезон. Видимо, не случайно мне пришлось ждать пять лет. Съемки проходили еще в декабре 2021 года. Я долго к этому стремилась, долго к этому шла. Наконец меня приняли, чему я очень рада - поскольку это огромный опыт, полезные знакомства и шанс открыть себя с другой стороны. Нахождение на съемочной площадке такого проекта - это вообще отдельный мир и новая Вселенная для меня, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Денисенко.

На шоу "Музыкальная интуиция". Фото предоставлено героем публикации

Девушка уже во второй раз участвует в телевизионных проектах. Впервые она отметилась на шоу «Музыкальная интуиция на ТНТ» в 2021 году. Анна тогда попала в финал и спела дуэтом с Сергеем Жуковым из группы «Руки вверх».

Анна Денисенко даже спела дуэтом с Сергеем Жуковым из группы "Руки вверх". Фото предоставлено героем публикации

- Раскрывать подробности о съемках в нынешнем проекте я не могу. Но буду рада поддержке от зрителей, особенно от земляков. На конкурсе я представляю родную ЕАО - родилась я в Облучье и прожила там девять лет. Затем переехала в Биробиджан, где прожила еще девять лет, до переезда в Москву. Поэтому у меня есть сразу две малых родины. Надеюсь, что мне удалось достойно представить свой регион. Уже скоро будут эфиры.

Из личного архива. Фото предоставлено героем публикации

Шоу начнут показывать с 9 апреля 2022 года. В каком выпуске будет петь Анна, вокалистка еще сама не знает. Также она не может рассказать, с какой песней будет выступать. В этом году в шоу выберут одного победителя, который получит денежный приз. На данный момент состоялся первый этап, по результатам которого жюри отобрало половину участников во второй финал. За остальных SMS-ками проголосуют зрители.

Из личного архива. Фото предоставлено героем публикации

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Анна Денисенко обучалась в Школе искусств Облучья и в детской музыкальной школе Биробиджана по двум специальностям - народный и эстрадно-джазовый вокал. В 2022 году девушка выпустится из московского «Института Современного Искусства». Там она учится на эстрадно-джазовом факультете по специальности «сольное пение». Девушка поет в различных жанрах и стилях: эстрада, джаз, академический и народный вокал, романс, арии из мюзиклов. Также Анна поет в народном ансамбле и пишет свои песни.

Анна поет. Фото предоставлено героем публикации

- Главным вдохновителем для меня является Барбара Стрейзанд - это пример мультичеловека, который может все. Я также хочу уметь все: сниматься в кино, играть в мюзиклах, работать в модной индустрии, чем я уже начала заниматься. Хочу всем творчеством овладеть в этой жизни, по возможности. Также восхищаюсь Анной Пингиной, это исполнительница в жанре фолк, по типу Пелагеи.

Девушка пробует себя и в моде. Фото предоставлено героем публикации

Ко всему прочему, Анна Денисенко участвовала во всероссийских Дельфийских играх, была в составе творческой делегации ЕАО на Восточном экономическом форуме, а также представляла Россию на фестивале в Киото (Япония).

Из личного архива. Фото предоставлено героем публикации

Напомним, ранее Таисия Комарова родом из села Найхин Хабаровского края заняла третье место в международном детском вокальном конкурсе «Ты супер!» на канале НТВ. Пятнадцатилетняя девушка стала настоящей звездой на малой родине и в детском доме №37 родного села. Таисия прошла долгий и сложный путь к победе. Это произошло в том числе благодаря сотрудникам учреждения, которые поддерживали талантливую исполнительницу и дали ей путевку в жизнь.

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