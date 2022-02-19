Еле отбился: стая собак в Хабаровске пыталась загрызть подростка

Бродячие животные преследуют хабаровчан на улицах Фото: скриншот из видео

В одном из городских пабликов появились ужасающие кадры изувеченного подростка. 15-летнего юношу погрызли собаки. Мальчику удалось отбиться, однако последствия оказались серьезными: некоторые участки кожи буквально съедены, а на их месте зияют окровавленные раны.

- На моего сына напала стая из пяти собак. Он смог убежать. А если бы это был ребенок помладше? Страшно представить, – написала мать пострадавшего подростка.

Подростку оторвали кусок кожи под коленкой Источник: Instagram/@kriminal.khv Фото: Социальные сети

Это случилось на базе КАФ около остановки «Магазин №39». Когда местные жители увидели пост с фотографиями, то сообщили, что они уже видели эту свору, и это далеко не первое нападение.

- На мою дочь доже напали на остановке «Белоснежка». Я была дома, когда услышала ее крик. Я сразу побежала в подъезд, и мне навстречу уже бежала дочка. Вся в слезах она кричала: «Мамочка, мамочка, меня собака укусила». Это произошло прямо возле нашего дома. Сейчас делаем уколы, ждем, когда укусы заживут, - рассказала «КП»-Хабаровск» Марина, местная жительница.

Одной из собак удалось прокусить девочке ногу Фото: предоставлено героем публикации

Другие люди сообщали о прохожих происшествиях все в том же районе. Одной жительнице собаки не давали сесть в машину, окружая транспорт и рыча. Другая сообщила о нападении на ребенка по пути в детский сад. Тогда пострадала только куртка, но люди больше не чувствуют себя в безопасности. Несмотря на это, нашлись очевидцы, которые считают именно людей агрессорами и виновниками подобных происшествий.

- Видел я эту ситуацию. Сами подходят к собакам, дразнят. В этом районе много детей, у которых полно свободного времени. Одни кормят животных, вторые над ними издеваются, - рассказал Константин, хабаровчанин.

Не только жители района базы КАФ видят безнадзорные своры. Они встречаются по всему Хабаровску. Эта проблема преследует город уже на протяжении нескольких месяцев. Иногда к бродячие животным присоединяются и свободно гуляющие домашние питомцы. Так на Антенной стая окружила девушку, которая потом поделилась видео с лающими собаками и написала заявление в правоохранительные органы.

- В полицию обратилась жительница Антенной с заявлением о том, что в районе дома №15 обитают три безнадзорные собаки, которые ведут себя агрессивно. По данному сообщению, участковыми уполномоченными отдела полиции №6 УМВД России по Хабаровску проводится проверка. По ее окончанию будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, - рассказал «КП»-Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

Совсем недавно в Мирном стая собак напала на 10-летнюю девочку. Ее мама назвала чудом, что ребенку удалось спастись. Школьница отвлекла собак мусорным пакетом, который бросила на землю, а сама бросилась наутек. Детская куртка была подрана, а девочка не могла отойти от шока еще несколько часов.

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