Водитель автобуса в Биробиджане прищемил дверью руку ребенка

Тот самый 12 автобус. Фото: скриншот с видео

Жительница ЕАО пожаловалась в соцсетях на водителя автобуса маршрута №12, который якобы прищемил руку ребенка дверью в Биробиджане. Женщина стояла рядом и смогла эту дверь удержать. После чего шофер сразу двинулся с места.

Один пассажиров стал очевидцем происшествия.

- Папа с двумя детьми заходил в автобус, а водитель просто взял и закрыл дверь - защемил бедного ребенка, - рассказал очевидец.

Под постом с этой новостью собралось больше ста комментариев. Некоторые пользователи поделись своими историями, связанными с 12 и другими городскими маршрутами, водители которых постоянно закрывают двери до того, как люди успеют нормально выйти и зайти.

- У меня был похожий случай, спускалась по ступенькам шестимесячным ребенком в слиге и четырехлетним сыном. И тут его прищемляет дверью. Кондуктор все видела. У меня теперь сын боится автобусов. Вечно эти водители куда-то торопятся. Так что реальная проблема.

Довольно быстро этим постом заинтересовалась полиция. Правоохранители установили водителя 12-го маршрута и кондуктора, а также связались с женщиной-свидетелем и опросили ее. По их данным произошло следующее.

- Во время беседы с водителем выяснилось, что в автобус зашел отец с двумя детьми. Сначала он поднял на руках в салон одного ребенка. Затем водитель автобуса попытался закрыть дверь, но не получилось. Отец поднял следом второго ребенка и зашел сам внутрь. Женщина в автобусе начала возмущаться тем, что водитель чуть не прищемил ребенку руку и активно выражать недовольство в сторону шофера. При этом ни дети, ни их отец не просили помощи. Они спокойно вышли на своей остановке, а следом вышла эта женщина, - рассказали «КП-Хабаровск» в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Женщина, разместившая пост, утверждает, что кондуктор и водитель вели себя неаккуратно. От отца тех детей заявлений в полицию или больницу еще не поступало. Правоохранители с ним не связывалась. Так что формально в этой истории пока что не пострадавших.

По данному происшествию ГИБДД проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в одном из пабликов в соцсетях хабаровчанка написала пост, в котором возмутилась поведением водителя автобуса №133, который нагрубил женщине при попытке оплаты проезда. Однако водитель увидел ситуацию иначе.

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