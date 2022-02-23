Хабаровских школьников могут лишить мобильных телефонов на занятиях Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хабаровским школьникам могут запретить пользоваться мобильными телефонами на уроках. С такой инициативой выступил прокурор города Юрий Попов. По его мнению, это должно будет положительно сказаться на успеваемости детей, а также минимизировать риски того, что они окажутся втянутыми в какие-либо темные истории.

— Продолжительное использование этих технических средств отражается на здоровье детей, ведет к нарушениям психики и коммуникативных способностей. В результате свободного доступа к информационно-телекоммуникационным сетям несовершеннолетние получают информацию, причиняющую вред их здоровью и развитию. Негативные последствия бесконтрольного использования детьми мобильных устройств связаны с рисками вовлечения их посредством сети Интернет в противоправную деятельность, аутодеструктивного поведения и тому подобное, — пояснили в прокуратуре.

Быть или не быть мобильным телефонам в школах, будут решать в каждом образовательном учреждении отдельно. Для начала стоит провести родительские собрания, ведь если мамы и папы выскажутся против, то никаких изменений в локальные акты учреждений вноситься не будет.

Не исключено, что такого рода прокурорская инициатива вызовет жаркие споры. Ведь по одну сторону баррикад — те люди, кто хотел бы вернуть назад жесткую организацию учебного процесса, подобную той, которой славился советский Союз. А по другую — прогрессивные молодые папы и мамы, которые сами росли с телефонами в руках и считают отказ от мобильников пережитком прошлого.

Так или иначе, нельзя отрицать, что не раз именно мобильный телефон помогал выявить случаи неподобающего поведения в школах как у учащихся, так и преподавателей. Среди ярких примеров история учителя, который учинил жесткие разборки с учеником во время урока. Вскоре мужчина будет отправлен под суд.

В начале текущего года произошел еще один конфликт, когда школьница решила повторить челлендж из TikTok и в итоге нарвалась на гнев преподавательницы.

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