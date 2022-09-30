Волонтеры помогают мобилизованным в Хабаровске Фото: Мария ЛЕНЦ

Стартовавшая в феврале этого года специальная военная операция затронула буквально каждый регион России. Повсеместно общественные организации объявили сборы гуманитарной помощи военнослужащим и жителям Донбасса, на территорию областей и в воинские части тоннами отправляли грузы: военным – все необходимое для несения службы, а жителям ЛНР и ДНР – продукты, вещи и товары первой необходимости. После объявления частичной мобилизации стало понятно – теперь мужчин там станет еще больше, а соответственно, и помощь нужно оказывать большую.

В Хабаровском крае сбор средств в поддержку военнослужащих объявила общественная организация – Комитет солдатских матерей. Как рассказала корреспонденту «КП-Хабаровск» Валентина Решеткина, председатель ХКОД КСМ, военнослужащие нуждаются генераторах, газовых плитах, батарейках, фонариках, средствах личной гигиены и многом другом.

У Комитета уже отлажена система передачи грузов военнослужащим. После того, как средства собраны, производится закупка необходимых товаров и передача с подтверждением о доставке. Необходимые вещи выбираются отнюдь не наугад: списки формируют исходя из потребностей военнослужащих,

- Закупки производятся комиссионно, совместно с военнослужащими части. Наш представитель участвует в отправке груза, груз улетает с нашими военнослужащими убывающим в район боевых действий. Все закупается по заявкам военнослужащих, - пояснила Валентина Решеткина.

По факту получения военнослужащие отзваниваются семьям или в комитет. По словам председателя, сейчас нужна любая посильная помощь, дальневосточникам важно чувствовать поддержку земляков. Благодаря общественной помощи комитет собрал, закупил и отправил военным несколько тонн груза на крупную сумму.

В первую очередь мужчинам сейчас необходимы лекарственные препараты. Также они нуждаются в предметах личной гигиены. На все это требуются средства, поэтому комитет регулярно обращается за помощью к жителям региона.

- Лучше, конечно, деньгами, потому что нужны кровеостанавливающие средства, нужны генераторы, газовые миниплиты, на которых военнослужащие смогут приготовить пищу, так как костры разводить опасно, могут обстрелять. Нужны фонарики налобные, батарейки, предметы гигиены.

Помочь военнослужащим и мобилизованным гражданам можно переводом денежных средств. Реквизиты указаны на сайте и в социальных сетях комитета солдатских матерей.

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