«Копила» на квартиру: ФСБ вскрыла хищение 4,5 миллионов рублей у магаданского отделения «Почты России»

Экс-работница "Почты России" обвиняется в хищении 4,5 миллионов рублей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Новосибирской области будут судить экс-работницу магаданского отделения «Почты России», которая обвиняется в хищении нескольких миллионов рублей у компании. На нее завели уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Сотрудники УФСБ России по Магаданской и Новосибирской областям вскрыли схему мошенничества в одном из отделений «Почты России» на Колыме. В ходе расследования они установили, что одна из работниц компании регулярно вносила фиктивную информацию в Единую систему почтовых переводов (ЕСПП). Пользуясь безнаказанностью и думая, что афера сойдет ей с рук, она похитила больше 4,5 миллионов рублей, после чего уволилась и уехала в Новосибирскую область.

Полученные незаконным путем деньги женщина потратила на личные цели. По неподтвержденной информации, за украденные средства она купила квартиру в одном из поселков под Новосибирском.

- По факту хищения заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», - рассказали в УФСБ России по Магаданской области.

Если вину подозреваемой докажут, она может лишиться свободы на срок до 10 лет и заплатить штраф в размере до одного миллиона рублей. Пока идет следствие, женщина находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в феврале 2022 года еще в одном отделении «Почты России» пропала большая сумма. Недостачу выявили в офисе поселка Николаевка в ЕАО. Тогда подозрения пали на главу отделения. Правоохранители завели уголовное дело, расследование которого продолжается до сих пор. За хищение с использованием служебного положения женщине может грозить до шести лет лишения свободы.

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