«Спасибо всем за помощь и поддержку»: единственный выживший в авиакатастрофе на Сахалине хабаровчанин прервал молчание

17 февраля Robinson 44 поднял в воздух троих человек: пилота и супругов Мартыненко из Хабаровска Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На Сахалине недалеко от пика Чехова 17 февраля разбился вертолет. В тот день Robinson 44 поднял в воздух троих человек: пилота и супругов Мартыненко из Хабаровска. Выжить удалось лишь одному - 39-летнему пассажиру Андрею. Две недели островные врачи делали все, чтобы мужчина вновь встал на ноги.

ПОЛНАЯ ХРОНОЛОГИЯ КРУШЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА ROBINSON 44 НА САХАЛИНЕ

Андрей и его жена Дарья арендовали вертолет Robinson 44, чтобы посмотреть на завораживающие виды Сахалина. В 15:05 (по сахалинскому времени) воздушное судно взлетело с посадочной площадки «Оленья Горка». Место назначения - пик Чехова. В 15:16 вертолет добрался до места, через какое-то время пилот должен был подтвердить взлет, но этого не случилось. В 16:02 Robinson 44 подал сигнал бедствия.

Прибывшие на место спасатели обнаружили Андрея живым и экстренно эвакуировали его в больницу. 34-летняя Дарья и пилот были мертвы - их завалило обломками. Двое суток погибших не могли достать из-под искореженного вертолета из-за плохой погоды. Тела извлекли только 19 февраля.

Следком по факту ЧП завел уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Свою проверку проводит транспортная прокуратура ДФО.

НА САХАЛИНЕ РАЗБИЛСЯ ВЕРТОЛЕТ: ЧТО ИЗВЕСТНО О ТУРИСТАХ ИЗ ХАБАРОВСКА

Дарья Мартыненко 15 февраля встретила свой 34-й день рождения. Она любила отмечать праздник на Сахалине, поэтому 16 числа вместе с мужем Андреем и сыном Спартаком приехала на остров. Здесь супруги катались на сноубордах, четырехлетнего мальчика в столь небезопасное место не брали и оставляли в отеле с няней Еленой.

В роковой день они поступили так же, сказали, что вернутся в начале 17:00. Когда в назначенное время Андрей и Дарья не появились, няня начала им звонить, но трубку уже никто не поднимал. О случившемся Елена узнала от директора отеля, затем позвонили друзья семьи и забрали ребенка. После Спартака увезли органы опеки и временно поместили в центр «Маячок». В итоге ребенка забрала сестра Андрея и увезла в Хабаровск.

Андрей Мартыненко получил травму позвоночника, у него сломаны ребра, ушиблены глаз и ухо. 2 марта он вышел на связь и на своей страничке в соцсети сообщил: «Вчера (1 марта - прим. ред.) меня выписали из больницы. Сегодня возвращаюсь в Хабаровск».

- Друзья мои и все, кто остался неравнодушным, спасибо всем за помощь и поддержку. […] Впереди долгие месяцы реабилитации и восстановления. Чувствую себя хорошо, - написал Андрей Мартыненко.

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