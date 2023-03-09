Синдром Плюшкина: что случилось с бабушкой, которую выкинули из автобуса в Комсомольске

Таким способом женщину вытаскивали прочь из транспорта Фото: скриншот из видео

Скандальное видео с применением силы к пожилой женщине облетело интернет. На шокирующих кадрах, снятых в автобусе №10 в Комсомольске, водитель вышвыривает старушку на улицу, вытаскивая ее с места за одежду и руки. Пассажирка падает, тогда кондуктор выпинывает из салона ее сумку, а мужчина продолжает стаскивать пенсионерку с лестницы. В конце концов беспомощную и цепляющуюся за поручни женщину выталкивают на снег, а двери закрывают перед лицом.

Общественный резонанс привлек большое внимание к этой истории, поэтому реакция последовала незамедлительно. Водителя и кондуктора уволили с работы. Перевозчик нашел пострадавшую, принес извинения и купил продуктовый набор. Также ей предоставили безлимитный бесплатный проезд на автобусах. Только позже выяснилось, что он у нее и так уже был…

ЖИВЕТ С КОШКАМИ И ТАРАКАНАМИ

Неравнодушные люди после огласки инцидента бросились на поиски женщины. Каждый хотел ей как-то помочь после унижения, через которое она прошла. Волна гнева пошла на водителя, который попытался оправдаться. Свой поступок он объяснил тем, что от пассажирки неприятно пахло, это якобы мешало ему и другим пассажирам.

Выяснилось, что ту самую 69-летнюю пассажирку зовут Наталья Николаева. У нее вторая группа инвалидности. Женщина стоит на учете в управлении опеки и попечительства Хабаровского края. У нее есть опекун, 77-летняя сестра Раиса Баран. Проживает Наталья в собственной квартире, как сама считает, в хороших условиях. Однако соседи с таким мнением не согласились.

- Она очень давно живет в моем доме. Ее квартира захламлена вещами с мусорки. Наталья все тащит в дом. Сама она безобидная, никого не трогает. Но запах из квартиры идет ужасный, также от нее по подъезду бегут тараканы, - рассказала «КП» - Хабаровск» Оксана (имя изменено - прим. ред.), соседка Натальи Николаевой.

Как призналась сама женщина, у нее все есть для комфортной жизни. Вещи она фасует по спортивным сумкам, на плите хранит множество кастрюль с недоеденными блюдами, признается, что вообще ничего не выкидывает. Говорит, что тараканы ее совсем не беспокоят, не то, что мыши. Грызунов она вытравила просто: взяв к себе нескольких кошек. Проблем в своем образе жизни она не видит, несмотря на сильную захламленность и грязь даже на стенах.

- Это похоже на классический синдром Плюшкина или патологического накопительства. Это такая разновидность обсессивно-компульсивного расстройства, когда человеку необходимо для собственного спокойствия принести новую вещь в дом. И не важно, что она уже не новая. Они просто не могут пройти мимо того, что мы называем хламом. Им нужно это для собственного спокойствия и комфорта. Если родственники пытаются выкинуть их «коллекции», то человек испытывает глубочайший стресс. В таком возрасте вмешательство специалистов уже вряд ли принесет эффект. У человека есть устоявшееся поведение, которое нельзя кардинально изменить, тем более, если он сам не хочет этих перемен, - рассказал «КП» - Хабаровск» Геннадий Капелин, психиатр.

ПОД ОПЕКОЙ

Наталья находится под надзором органов опеки. Как рассказали «КП» - Хабаровск», специалисты выезжают к ней домой, и с женщиной все в порядке.

- Ей уже давно был предоставлен бесплатный проезд на всех видах транспорта в городе. Она получает компенсацию на карту. Также у нее есть все остальные положенные льготы. Женщина ни в чем не нуждается и получает хорошую пенсию, - рассказали «КП» - Хабаровск» в управлении опеки и попечительства министерства социальной защиты Хабаровского края.

Также за ней приглядывает старшая сестра, которая и стала Наталье опекуном. Раиса признается, проблемы с психикой у женщины начались еще в детстве, когда ей и поставили инвалидность. Сама Наталья объясняет, что переболела менингитом. Родом она из Сибири, а в Комсомольск переехала в 11 лет. Здесь же окончила восемь классов, умеет читать и писать, другого образования не получала. Знакомые рассказывают, что кататься на общественном транспорте - хобби Натальи. Она любит сидеть на остановках, общаться с прохожими, ведет себя безобидно. Просто сидеть 24 часа дома ей невыносимо, нужна хоть какая-то активность.

- Мы часто видим ее в городе с табличкой, что ее выставила из дома сестра с племянницей. Это неправда, Раиса всегда о ней заботилась и опекала. Она тоже пожилой человек и, конечно, устает, особенно когда Наташа ее во всем обвиняет. Тем не менее за квартиру ее она исправно платит, всегда идет навстречу. Чаще всего именно Наташа-то и отказывается, говорит: «Не надо мне ничего», - рассказала «КП» - Хабаровск» Юлия (имя изменено - прим. ред.), знакомая семьи.

Как рассказала сама Раиса, она очень переживала после той выходки водителя, боялась, что сестра покалечится. К счастью, угрозы жизни и здоровью не было. Но вот заявление в полицию писать она не захотела. Объяснила свое мнение тем, что увольнения и позора мужчине хватит в качестве искупления.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Несмотря на такую позицию родственников, наказание в случае признания вины водитель все же получит. Сейчас его подозревают в хулиганстве. Уголовное дело завели следователи. Мужчину нашли, задержали и опросили. Кондуктора на допрос не вызывали.

Свою проверку запустила и прокуратура. Ведомство проверит, насколько оказание услуг по перевозке соответствовало стандартам. Если найдут нарушения, ответственные понесут наказание.

Судьбой Натальи обеспокоились как жители Комсомольска, так и совсем незнакомые люди. На данный момент волонтеры решают, чем и как помочь женщине. Некоторые хотят закупить ей технику, другие - отмыть квартиру. Согласится ли женщина, пока что неизвестно. Она лишь говорит, что с ней все в порядке, а того самого водителя она «запомнила навсегда и теперь его везде узнает».

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