За мужество и героизм: хабаровскому космонавту Петру Дуброву присвоено звание Героя России

На орбите Петр Дубров провел 355 дней и стал рекордсменом среди россиян. Фото: Елизавета Козоброд

Полный вакуум, невесомость, пульсирующие звезды и прекрасная Земля - космонавт Петр Дубров провел на МКС рекордные 355 дней. В 2021 году он стал первым хабаровчанином, достигшим запредельных высот, как в прямом, так и в переносном смысле. Увлекавшийся информатикой мальчик, спустя годы упорного труда преодолел земное притяжение и покорил пугающий и одновременно манящий космос. Как школьник с невыдающимися физическими данными ступил на борт МКС и стал Героем России - в нашем материале.

ЛИТ

Петр Дубров родился в Хабаровске в 1978 году. Талант будущего космонавта к точным наукам проявился в школе №13. Особенно Петр тяготел к информатике. Педагоги вовремя заметили талант школьника и порекомендовали ему поступить в Лицей информационных технологий. Пробиться в ЛИТ удавалось не всем - нужны были глубокие знания по точным наукам. Петр решил эту задачку на раз-два и в 1992 году стал учеником 10 «В» класса.

Одноклассники рассказывали, что мальчик не отличался хорошей физической подготовкой, был скромен и сосредоточен на учебе, из-за чего мало общался со сверстниками. Отличался Петр умом и усидчивостью, за что другие школьники его уважали. За время учебы будущий космонавт написал несколько компьютерных программ в помощь учителям, где продумал все до мельчайших подробностей. А в выпускном классе принес школе первую победу в олимпиаде по информатике.

ТОГУ

После успешного окончания лицея, Петр поступил в ТОГУ и стал учиться по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». В университете будущий Герой России учился на «4» и «5», несмотря на сложную программу. У одного из требовательных преподавателей он как-то схлопотал «неуд» за курсовую. Тройку Петр исправил и стал любимчиком педагога. В 1999 году новоявленный инженер-программист выпустился из вуза и погрузился в работу и спорт.

За время учебы о планах по покорению космоса Петр никому не сказал. Они появились после, когда будущий космонавт начал прыгать с парашютом. В 2012 году хабаровчанин подал заявку на участие в первом открытом конкурсе Роскосмоса. И прошел! Спустя два года его зачислили в отряд космонавтов-испытателей, дальше началась усиленная подготовка к полету. 9 апреля 2021 года Петр Дубров в составе основного экипажа 65-й экспедиции отправился на Международную космическую станцию.

МКС

На орбите Петр Дубров провел 355 дней и стал рекордсменом среди россиян по длительности непрерывного пребывания на космической станции. За это время он несколько раз выходил в открытый космос для работ на МКС, встречал японских туристов и снялся в фильме. Для съемок на станцию прибыли режиссера Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

В интервью Петр рассказывал, что в российском сегменте МКС много работы, скучать не приходится. Отдыхают космонавты, читая книги, смотря фильмы и фотографирую удивительную Землю. Когда МКС пролетала мимо родного для Петра Дуброва Хабаровска, он старался выглянуть в иллюминатор и сделать снимки города.

ЗЕМЛЯ

Петр Дубров вернулся на Землю в 2022 году. Он прошел процесс восстановления и адаптации к земным условиям. 12 апреля 2023 года космонавту присвоено звание Героя России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

- За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации, - говорится в документе.

Космонавт надеется свершить еще как минимум два полета на МКС. Он подал в Роскосмос все необходимые документы и ждет вердикта.

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