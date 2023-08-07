Перекрыл выход ко спасению: суд поставил точку в громком деле о сожжении заживо собаки в Хабаровске

Чтобы Рыжий не выбрался, мужчина подпер выход деревяшкой. Фото: предоставлено "КП"

Жителя Хабаровска осудили за живодерство. На скамье подсудимых Олег Ф., который обвинялся в жестоком убийстве дворового пса по кличке Рыжий. Собаку любили местные жители и после ее страшной гибели решили довести дело до приговора.

ПЕС, ТРОНУВШИЙ СЕРДЦА

История Рыжего потрясла сначала жителей Артемовской улицы, затем и весь Хабаровск. Измученный и больной пес прибился ко двору в 2022 году. Гниющие раны, бинт от катетера, блохи и глисты - люди прониклись к Рыжему, вылечили и не стали прогонять. Собаке сколотили будку, несколько раз в день кормили, накрывали одеялами в жуткие холода.

Около года пес жил на Артемовской. Люди к нему прониклись настолько, что доверяли детей. Рыжий платил преданностью и защитой: каждого местного жителя встречал радостным вилянием хвоста. Ни разу, по словам людей, ни на кого не кинулся, даже на чужих собак. Мог лишь поворчать, когда мимо его будки кто-то проходил.

Пенсионерка Людмила 17 февраля стала последней, кто видел Рыжего живым. Около 20:00 она принесла собаке покушать и ушла в магазин. Женщины не было 30 минут, за это время любимец двора погиб в жутких муках. На месте будки пса было пепелище, вокруг стояли взрослые и дети в слезах.

ВЫХОД ЗАБЛОКИРОВАН

Когда пес остался один, мимо его будки проходил выпивший Олег. 50-летний мужчина гулял с черной маленькой собачкой. Рыжий, не выходя из конуры, рыкнул на домашнего собрата. Хабаровчанин разозлился на дворнягу и решил отомстить за своего любимца.

По версии следствия, мужчина завел свою собаку домой, вернулся к будке, облил ее горючим и поджег. Чтобы Рыжий не выбрался, Олег подпер выход деревяшкой. Полыхающую конуру первыми увидели женщина и ее ребенок. Они пытались загасить огонь снегом, но ничего не получилось.

Люди до последнего надеялись, что собака успела спастись. Но когда пламя утихло, местные жители впали в ступор: внутри был Рыжий. Пес забился в угол и уткнулся мордой в снег. Предположительно, он задохнулся.

РЕЗОНАНС

Жители Артемовской призвали весь Хабаровск не дать живодеру уйти от ответственности. По рассказам местных, Олег сначала сознался в убийстве собаки, затем отказался от показаний. Уголовное дело было заведено по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель».

Свою вину он не признал и на суде. Причем на первое заседание он пришел пьяным, на второе - не явился. Из-за этого его взяли под стражу.

- Суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ сроком на три года и шесть месяцев с удержанием десяти процентов от заработка в доход государства, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

Приговор в законную силу не вступил.

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