Схватил за волосы и повалил на пол: водитель силой выкинул бабушку из автобуса в Комсомольске

Комсомольский перевозчик понес наказание из-за резонансного случая в автобусе Фото: скриншот из видео

Нашумевший скандал с водителем автобуса в Комсомольске получил свое продолжение. Первым наказание понес руководитель транспортной компании. Теперь своего часа ждет мужчина, который повалил старушку на пол и силой выволок ее из салона.

ВЫБРОСИЛ В СНЕЖНЫЙ СУГРОБ

Случай произошел в начале марта в автобусе №10. Водитель на пару с кондуктором выбросили из салона пожилую женщину, пока другие пассажиры мирно наблюдали за происходящим. Эта история спровоцировала настоящий скандал после того, как видеозапись происходившего попала в Сеть. Она быстро разлетелась по пабликам, вызвав большую шумиху. Люди требовали наказать виновных в жестоком обращении со старушкой.

На кадрах видно, как водитель автобуса хватает бабушку за волосы и опрокидывает ее на пол. Грубым тоном, приправляя речь матом, мужчина угрожает ей и пытается вытащить из салона, но женщине удается подняться на ноги. Она хотела вернуться на свое место, но снова была повалена. На этот раз водитель решил довести дело до конца. Он вытянул пассажирку за руку по ступенькам, оставив ее в снегу на обочине. Вслед за этим кондуктор выбросила сумки пенсионерки, и автобус тронулся.

Комсомольский перевозчик понес наказание из-за резонансного случая в автобусе Фото: скриншот из видео

Из-за общественного резонанса утаить эту историю не получилось. Водителю пришлось объяснять свой поступок. Как оказалось, сотрудникам не понравилось, как от старушки пахло. Из-за этого они решили, что ей не место в транспорте.

БАБУШКА С СИНДРОМОМ ПЛЮШКИНА

Как только видео облетело соцсети, волонтеры и просто неравнодушные люди взялись за поиски пострадавшей. Много было тех, кто хотел помочь старушке. Оказалось, что пассажирку зовут Наталья Николаева, ей 69 лет и у нее вторая группа инвалидности. Женщина стоит на учете в управлении опеки и попечительства края.

Пенсионерка живет в квартире. По словам соседей, у нее дома царит полная антисанитария: везде кишат тараканы, а жилье захламлено мусором. Из-за этого страдает весь подъезд.

- Она очень давно живет в моем доме. Ее квартира захламлена вещами с мусорки. Наталья все тащит в дом. Сама она безобидная, никого не трогает, - делилась с «КП» - Хабаровск» соседка Натальи Николаевой.

Сама женщина считает, что у нее все хорошо. Тараканы ей не докучают, в отличие от мышей. Но на них Наталья быстро нашла управу, заведя несколько кошек.

- Это похоже на классический синдром Плюшкина или патологического накопительства. Это когда человеку нужно для собственного спокойствия принести новую вещь в дом. И не важно, что она уже не новая. Они просто не могут пройти мимо того, что мы называем хламом. В таком возрасте вмешательство специалистов уже вряд ли принесет эффект. У человека есть устоявшееся поведение, которое нельзя кардинально изменить, - поделился с «КП» - Хабаровск» психиатр Геннадий Капелин.

Наталья находится под опекой своей старшей сестры Раисы. Женщина призналась, что беспокоилась за свою родственницу после того случая в автобусе. Она боялась, что сестра покалечится, но все обошлось. Раиса предлагала сестре написать заявление в полицию, но та отказалась. Наталья считает, что публичного позора обидчику будет достаточно.

НАКАЗАНИЯ НЕ ИЗБЕЖАТЬ

Несмотря на то, что пенсионерка отказалась обращаться в полицию, дело все-таки завели. Следком и прокуратура начали проверку. После четырех месяцев разбирательств первым наказание получил руководитель транспортной компании «АТП Комсомольска-на-Амуре». За отказ пассажирке в оказании услуг ему вынесли предупреждение и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Что касается водителя, то его уволили и лишили премии сразу после случившегося. 64-летнего мужчину задержали и завели на него дело по статье «Хулиганство».

- Сейчас расследование уже завершилось, материалы переданы в суд для рассмотрения, - рассказала «КП» - Хабаровск» старший помощник прокурора Хабаровского края по работе со СМИ Анна Исаева.

Перевозчик также уволил кондуктора, которая ничего не сделала, чтобы остановить агрессивного коллегу. А вот уголовного преследования 63-летней женщине удалось избежать.

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