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Общество8 августа 2023 8:44

Реальный срок за миллионную взятку: скандального экс-главу управления дорог Хабаровска Олега Гроо приговорили к колонии

Бывшего начальника управления дорог Хабаровска Олега Гроо осудили на девять лет
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
Первоначальный приговор не предусматривал колонии, но прокуратура смогла добиться пересмотра

Первоначальный приговор не предусматривал колонии, но прокуратура смогла добиться пересмотра

Фото: Александра ШОПЕНКО

Громкое дело известного хабаровского экс-чиновника Олега Гроо закончилось реальным лишением свободы. Бывший глава управления дорог и внешнего благоустройства мэрии Хабаровска обвинялся в получении особо крупной взятки. Первоначальный приговор не предусматривал колонии, но прокуратура смогла добиться пересмотра.

ИЗВЕСТНЫЙ ПО МЕСТНЫМ МЕРКАМ

Олег Гроо часто мелькал в информационном поле Хабаровска. Оно и понятно, чиновник отвечал за одну из самых «больных» городских сфер - дороги и благоустройство. Уборка снега, ремонты магистралей, забитые ливневки, украшение бульваров цветами - все это было в ведении Гроо с 2012 года.

Спустя пять лет чиновник решил уйти со своего поста. Причины тогда не озвучивались, да они уже и не так важны. Чиновник не успел вывезти все свои вещи, как вернулся на ту же должность и продолжил выдавать фразы по типу: «Снег имеет свойство таять […] без финансовых затрат».

В 2018 году на Олега Гроо завели первое уголовное дело. Тогда, по данным прокуратуры, чиновник препятствовал законной деятельности предпринимателя. Сообщалось, что власти не выдавали застройщику жилого комплекса разрешение на строительство дороги. А без нее ЖК сдать было нельзя.

СКР завел уголовное дело, но стороны примирились, и все обвинения с Олега Гроо были сняты. Чиновник продолжил работать в мэрии.

КРЕСЛО «СЛОМАЛОСЬ»

Случилось это в 2019 году, когда Олега Гроо обвинили во взяточничестве в особо крупном размере. Чиновника арестовали, в кабинете прошли обыски, с должности его сняли. По версии следствия, Олег Гроо с 2016 по 2017 год получил порядка четырех миллионов рублей от замначальника ООО «Амуртрансстрой».

Деньги Олег Гроо получал за протекцию при заключении контрактов с МУП «Дорремстрой» на ремонт улиц Сеченова и 1220 километр. Затем, по данным следствия, уже бывший чиновник наказал подчиненным согласовать акты о приемке выполненных работ. Хотя фактически все было недоделано.

В январе 2023 суд вынес приговор по делу о получении взятки в особо крупном размере. Олегу Гроо назначили 4,7 миллиона штрафа с лишением права занимать определенные должности в госорганах на пять лет. Прокуратура с этим не согласилась и подала апелляцию.

- Судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда усилила основное наказание, заменив его на лишение свободы на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 7,9 миллиона рублей и лишением права занимать определенные должности в государственных органах сроком на пять лет, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

ЕЩЕ ОДНО ДЕЛО

В суде рассматривается еще одно уголовное дело Олега Гроо. Его обвиняют в мошенничестве при ремонте Амурского бульвара в 2013 году. Тогда, по данным в деле, чиновник заключил с «Дорстройпроектом» договор на разработку проектно-сметной документации.

С августа по ноябрь того же года, по материалам дела, Олег Гроо не проверил то, как была выполнена работа, и подписал акты сдачи-приемки. Это стало основанием для перевода «Дорстройпроекту» более 4,5 миллиона рублей.

СПРАВКА «КП»

Олег Гроо родился в 1964 году в Новороссийске (Краснодарский край). В 1986-м окончил Тихоокеанский государственный университет по специальности «Автомобильные дороги».

С 1998 года Гроо работал в мэрии Хабаровска. Занимал должности от начальника отдела до заместителя начальника управления дорог и внешнего благоустройства.

В 2012 году возглавил управление дорог и внешнего благоустройства Хабаровска.

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