Реальный срок за миллионную взятку: скандального экс-главу управления дорог Хабаровска Олега Гроо приговорили к колонии

Первоначальный приговор не предусматривал колонии, но прокуратура смогла добиться пересмотра Фото: Александра ШОПЕНКО

Громкое дело известного хабаровского экс-чиновника Олега Гроо закончилось реальным лишением свободы. Бывший глава управления дорог и внешнего благоустройства мэрии Хабаровска обвинялся в получении особо крупной взятки. Первоначальный приговор не предусматривал колонии, но прокуратура смогла добиться пересмотра.

ИЗВЕСТНЫЙ ПО МЕСТНЫМ МЕРКАМ

Олег Гроо часто мелькал в информационном поле Хабаровска. Оно и понятно, чиновник отвечал за одну из самых «больных» городских сфер - дороги и благоустройство. Уборка снега, ремонты магистралей, забитые ливневки, украшение бульваров цветами - все это было в ведении Гроо с 2012 года.

Спустя пять лет чиновник решил уйти со своего поста. Причины тогда не озвучивались, да они уже и не так важны. Чиновник не успел вывезти все свои вещи, как вернулся на ту же должность и продолжил выдавать фразы по типу: «Снег имеет свойство таять […] без финансовых затрат».

В 2018 году на Олега Гроо завели первое уголовное дело. Тогда, по данным прокуратуры, чиновник препятствовал законной деятельности предпринимателя. Сообщалось, что власти не выдавали застройщику жилого комплекса разрешение на строительство дороги. А без нее ЖК сдать было нельзя.

СКР завел уголовное дело, но стороны примирились, и все обвинения с Олега Гроо были сняты. Чиновник продолжил работать в мэрии.

КРЕСЛО «СЛОМАЛОСЬ»

Случилось это в 2019 году, когда Олега Гроо обвинили во взяточничестве в особо крупном размере. Чиновника арестовали, в кабинете прошли обыски, с должности его сняли. По версии следствия, Олег Гроо с 2016 по 2017 год получил порядка четырех миллионов рублей от замначальника ООО «Амуртрансстрой».

Деньги Олег Гроо получал за протекцию при заключении контрактов с МУП «Дорремстрой» на ремонт улиц Сеченова и 1220 километр. Затем, по данным следствия, уже бывший чиновник наказал подчиненным согласовать акты о приемке выполненных работ. Хотя фактически все было недоделано.

В январе 2023 суд вынес приговор по делу о получении взятки в особо крупном размере. Олегу Гроо назначили 4,7 миллиона штрафа с лишением права занимать определенные должности в госорганах на пять лет. Прокуратура с этим не согласилась и подала апелляцию.

- Судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда усилила основное наказание, заменив его на лишение свободы на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 7,9 миллиона рублей и лишением права занимать определенные должности в государственных органах сроком на пять лет, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

ЕЩЕ ОДНО ДЕЛО

В суде рассматривается еще одно уголовное дело Олега Гроо. Его обвиняют в мошенничестве при ремонте Амурского бульвара в 2013 году. Тогда, по данным в деле, чиновник заключил с «Дорстройпроектом» договор на разработку проектно-сметной документации.

С августа по ноябрь того же года, по материалам дела, Олег Гроо не проверил то, как была выполнена работа, и подписал акты сдачи-приемки. Это стало основанием для перевода «Дорстройпроекту» более 4,5 миллиона рублей.

СПРАВКА «КП»

Олег Гроо родился в 1964 году в Новороссийске (Краснодарский край). В 1986-м окончил Тихоокеанский государственный университет по специальности «Автомобильные дороги».

С 1998 года Гроо работал в мэрии Хабаровска. Занимал должности от начальника отдела до заместителя начальника управления дорог и внешнего благоустройства.

В 2012 году возглавил управление дорог и внешнего благоустройства Хабаровска.

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