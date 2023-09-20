На улицу выходить страшно: как в Магадане обеспечат безопасность жителей от бродячих собак

Ситуация с нападением собак на людей обострилась в Магадане Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накал в связи с нападениями бездомных собак на людей в Магадане достиг высшей точки. Уже давно жители города просили местные власти решить проблему. Но в мэрии каждый раз только разводили руками: то нет денег на содержание животных, то не хватает мест в приюте. Так продолжалось долгое время, пока собаки опять не напали на человека. Снова поднялась шумиха, снова посыпались обвинения в адрес властей. Никто уже и не ждал реакции, но вдруг в городе объявили режим ЧС.

- В связи со сложившейся критически опасной обстановкой для жизни и здоровья жителей из-за нападений бездомных собак с 19 сентября решено ввести режим ЧС, - сообщили в администрации Магадана.

В мэрии обратились к жителям с просьбой сообщать о местах скопления бездомных собак в ЕДДС по номеру 112. Специалисты, которые занимаются отловом животных, будут выезжать на вызовы круглосуточно.

Казалось бы, новость хорошая. Магаданцы добились реакции городских властей, проблема будет решена. Но как? Что будут делать с отловленными животными? Хватит ли им места в приюте? С этими вопросами редакция «КП» - Хабаровск» обратилась в мэрию города.

- Отловленных собак будут стерилизовать. Если животное не ведет себя агрессивно и не представляет опасности для человека, его выпустят в естественную среду обитания, потому что места для их содержания ограничены. Вопрос о создании еще одного приюта обсуждался, но пока он снят с повестки из-за нехватки финансирования. Также не было выбрано место для его строительства, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в администрации Магадана.

Агрессивных собак будут сдержать в приюте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так что же изменит режим ЧС? Всех отловленных собак устроить в приют все равно не получится, а значит, они снова окажутся на улице. Животные в любой момент могут наброситься на человека, даже если раньше они не проявляли агрессию.

- Режим ЧС означает, что отлов будет вестись в круглосуточном режиме. Кроме того, особое внимание будет уделяться проблемным местам, откуда поступало наибольшее количество обращений жителей, - добавили в мэрии.

В прокуратуре Магадана ситуацию с нападениями бездомных собак на людей считают недопустимой. В связи с этим мэру города Юрию Гришану было внесено представление, но пока каких-либо мер для обеспечения безопасности жителей не было принято. Глава областного центра направил ответ в прокуратуру.

- Полагаю, что органом местного самоуправления в лице департамента в соответствии с законодательством РФ и Магаданской области выполняются исчерпывающие мероприятия при работе по обращению с бездомными животными в пределах выделенных средств областного бюджета и с учетом того, что отдельные государственные полномочия переданы муниципалитету без соответствующей инфраструктуры. Какие конкретно допущены нарушения, в представлении не указано. Факт укуса животным не означает бездействие или ненадлежащие действия органа местного самоуправления, - говорится в сообщении Юрия Гришана.

С июля по середину сентября поступило 132 обращения о скоплении бродячих псов Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Напомним, что один из резонансных случаев произошел в Магадане 9 августа. Тогда во дворе дома №6 на площади Горького стая собак искусала мужчину, который скончался в реанимации через два дня. По материалам проверки прокуратуры следком завел уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

- Следственным отделом по Магадану продолжается расследование. Изъяты записи с камер наблюдения. Устанавливаются очевидцы. Назначена судмедэкспертиза для определения причины смерти погибшего, - прокомментировали в СУ СКР по Магаданской области.

Второй громкий случай произошел ночью 14 сентября. Во дворе дома №59 возле первого корпуса на улице Пролетарской свора едва не разорвала мужчину. К счастью, очевидцы смогли отогнать животных и вызвали полицию. Пострадавшего забрали в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

- Этот случай также расследуется в рамках уголовного дела. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Уже изъяты документы в мэрии города, департаменте ЖКХ, Магаданской городской общественной организации «Право на жизнь», с которыми заключен контракт на отлов, транспортировку и содержание безнадзорных животных, допрошены их представители. Проведены осмотры места происшествия, изъята медицинская документация по пострадавшему, - добавили в областном следкоме.

Прокуратура проводит проверку по всем сообщениям за 2023 год о происшествиях с участием животных, угрожающих жизни и здоровью людей из-за бездействия мэрии. Решен вопрос об обращении в суд для понуждения администрации города к надлежащему исполнению обязанностей.

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