Все ближе к опасному уровню: аномальный паводок надвигается на Хабаровский край и ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Ситуация с паводком в Хабаровском крае и Еврейской автономной области оставляет желать лучшего. Пока в ЕАО все силы брошены на возведение насыпной дамбы вокруг села Ленинское, в Хабаровском крае устанавливаются насосы и завариваются водопропускные трубы.

БРОШЕНЫ ВСЕ СИЛЫ

Уже вторую неделю в Еврейской автономии Амур одолевает жителей прибрежных сел. С 24 июня в Облученском и Октябрьском районах введен режим повышенной готовности. И хотя ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС России по ЕАО, в Ленинском районе продолжаются работы по укреплению дамб.

Все ближе к опасному уровню: аномальный паводок надвигается на Хабаровский край и ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

- В селе Ленинское продолжает работу оперативная группа ГУ МЧС России по региону для организации взаимодействия с районной администрацией в условиях сложной гидрологической обстановки, мониторинга поймы реки Амур с помощью беспилотной летательной системы. Заблаговременно, исходя из прогноза гидрологов, проводится оповещение населения района с использованием каналов связи, интернет ресурсов, проводятся подворовые обходы, - отметил Роман Бойко, начальник ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

Так, за выходные в селе Ленинское для укрепления дамбы уложено 570 мешков песка. В селе ежедневно Амур поднимается на 20-27 сантиметров. По последним данным уровень воды там достиг 835 сантиметров, что всего на 15 сантиметра меньше опасного уровня. К работе спасателей уже присоединились местные жители и военнослужащие. В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС России по ЕАО принимает и обрабатывает обращения местных жителей в социальных сетях.

Все ближе к опасному уровню: аномальный паводок надвигается на Хабаровский край и ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Также сложная ситуация складывается в пограничном селе Пашково Облученского района. Там Амур достиг отметки 1508 сантиметров. До опасного уровня остается всего 92 сантиметров. Еще ближе к опасному уровню Екатерино-Никольское. Там Амур поднялся до 935 сантиметров, при критической отметке в 10 метров. Также в области вода подбирается к Нагибово и Нижнеспасскому.

Все ближе к опасному уровню: аномальный паводок надвигается на Хабаровский край и ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

ВОТ ЭТО СКОРОСТЬ

Амур у Хабаровска также продолжает стремительно расти. За последние сутки река увеличилась на 15 сантиметров и продолжает расти. На утро 5 июля Амур у Хабаровска был равен 399 сантиметрам. По последним данным пик паводка в краевой столице ожидается 8-10 июля. В эти дни вода в реке может подняться до 5-5,5 метров.

С учетом всех прогнозов разработаны меры недопущения затопления жилых территорий. Уже сейчас в Хабаровске развернуто семь насосов.

Все ближе к опасному уровню: аномальный паводок надвигается на Хабаровский край и ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

- Специалисты пока не обещают больше пяти метров у Хабаровска. Но при этом говорят, что могут делать лишь кратковременные прогнозы. Поэтому все службы должны быть начеку заранее. Даже при повышении уровня воды в Амуре до пяти метров в зоне затопления только в Хабаровске окажутся больше тысячи дачных участков, в том числе на левобережье. Никого в беде не бросим! Надеемся на лучшее, но готовимся к самым сложным сценариям, - прокомментировал ситуацию Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Все ближе к опасному уровню: аномальный паводок надвигается на Хабаровский край и ЕАО Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Комсомольске-на-Амуре отмечается незначительное падение уровня воды. За сутки ушло 2 сантиметра воды. На утро 5 июля уровень Амура в городе Юности был равен 413 сантиметрам. По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, там пик паводка стоит ожидать с 14 по 16 июля. Уровень воды может подняться до 5-6 метров.

Сейчас затоплены от 40 сантиметров до одного метра поймы рек Амур (до устья), Бурея, Хор, Кур, Тунгуска, Амгунь.

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