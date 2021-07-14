Вводить новые ограничения из-за коронавируса в Хабаровском крае не будут Фото: Иван Макеев

Ситуация с распространением коронавируса в Хабаровском крае продолжает ухудшаться. Так, за прошедшую неделю в регионе заболели 2197 человек, что на 314 больше, в сравнении с прошлой неделей. В связи с этим еще больше увеличилась нагрузка на медицинских работников.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

По информации управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, болеют в регионе все группы населения. Однако подавляющее большинство - 85% - это взрослые люди. Так, максимальное число заболевших зарегистрировано в возрастных категориях от 18 до 29 лет и от 30 до 49 лет.

- Также зафиксировано увеличение количества зараженных из числа работающих людей старше 64 лет и молодежи от 15 до 17 лет. Среди детей заболеваемость немного снизилась. Если ранее прирост был равен 146%, то в последнюю неделю он составил 34,6%, - рассказала Светлана Лосева, врио руководителя управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Продолжает расти заболеваемость в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, имени Лазо, Охотском, Верхнебуреинском и Ульчском районах. Так, за 13 июля в Хабаровске заболел 251 человек, в Хабаровском районе - 38, в Верхнебуреинском - 23, а в Нанайском - девять. В Городе юности заразились шестеро, а Охотском районе двое.

Однако есть и хорошие новости. Ни один будущий работник пришкольных и загородных лагерей за неделю не заболел. Соответственно, на детском отдыхе коронавирусная обстановка не отразится.

НАГРУЗКА И ДЕЙСТВИЯ

В связи с ростом заболеваемости выросла и нагрузка на медицинский персонал.

- Мы достигли исторически значимого показателя по вызовам скорой медицинской помощи. Он составил 1018 вызовов в Хабаровске, такого не было со второй волны. Напоминаю, что пик вызовов во вторую волну был 1200. Такая же тенденция и в Комсомольске. При этом прирост фиксируется по температурящим больным и пациентам с пневмонией. За неделю этот показатель составил 40% от общего числа вызовов. Ситуация напряженная, - сообщил Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

В то же время в регионе пока нет недостатка в койках для больных коронавирусом. В 17 ковидных госпиталях развернуто 1880 коек, из них свободными остаются 322.

- Дополнительно хочу отметить, что увеличился процент вызовов врача на дом. В отдельных поликлиниках он достиг 80-90% уровня второй волны. Например, в поликлинике №16 за неделю было 172 вызова, в поликлинике №3 - 180. Эти показатели близки к пику второй волны, - добавил Юрий Бойченко.

Оставить заявку на вызов врача можно на сайте. Также стало известно, что в регион поступило 3700 ИХА-тестов для определения заболеваемости COVID-19.

ВАКЦИНАЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Отдельное внимание в третью волну коронавируса уделяют вакцинации. Так, по поручению Евгения Никонова, зампреда правительства края по социальным вопросам, на базе Дальневосточного государственного медицинского университета откроется новый пункт вакцинации для студентов. Он расположится на базе клиники семейной медицины ДВГМУ.

- Регион обеспечен вакциной в достаточном количестве. Последняя партия «ГамКовидВак» составила 40 тысяч доз. Кроме того, мы получили еще 780 доз вакцины «КовиВак». Так как хранить «КовиВак» можно при температурах от +2 до +8 градусов, партия будет распределена в северные районы края, - рассказал Юрий Бойченко.

На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 200 310 человек, что составляет 32% от общего числа населения региона. За прошедшую неделю вакцинировались более 20 тысяч человек.

В свою очередь управление Роспотребнадзора и краевые власти не спешат ужесточать ограничительные меры из-за коронавируса. Жителям края в очередной раз напоминают о действии масочного режима и рекомендуют не пренебрегать дезинфекцией рабочих мест.

Дистанционно продолжают работать беременные женщины и люди старше 65 лет, за исключением руководителей и сотрудников, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации и тех, кто вакцинировался.

Массовые мероприятия проходят в очном режиме только в количестве до 10 человек. В спортивных состязаниях могут принимать участие до 100 человек. А загрузка залов в кинотеатрах, театрах, Домах культуры и филармониях сокращена до 50%. Фитнес-залы и бассейны должны быть заполнены всего на 75%.

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